Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 10.700 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3340 , realizado el domingo 18 enero de 2026 puso en juego un pozo millonario de más de 11.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 5.400 millones de pesos . Salieron los números 31, 33, 38, 17, 34 y 03. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 850 millones de pesos . Salieron los números 37, 19, 40, 26, 14 y 30. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.600 millones de pesos y salieron los números 23, 21, 43, 37, 27 y 24. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 383 millones de pesos, los números favorecidos fueron 20, 13, 04, 29, 09 y 05. Hubo 1 ganador con sies aciertos, que se llevará 383.828.220 millones de pesos. El único ganador es de la localidad de José Mármol de la provincia de Buenos Aires.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 12.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3339, realizado el miércoles 14 de enero de 2026. En esa oportunidad se puso en juego un pozo millonario de más de 10.100 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios. Además hubo un ganador en el Siempre sale.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 5.100 millones de pesos. Salieron los números 25, 07, 37, 41, 18 y 27 . En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 831 millones de pesos. Salieron los números 41, 01, 35, 16, 22 y 24. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.200 millones de pesos y salieron los números 18, 25, 02, 03, 22 y 36. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 302 millones de pesos, los números favorecidos fueron 07, 41, 26, 33, 36 y 19. Hubo 56 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 5 millones de pesos cada uno. Entre los ganadores hay uno de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 11.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.