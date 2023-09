Ramiro Marra y su insólita frase sobre Paka Paka: el video

Una vez más, el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra , fue noticia por sus insólitas frases. Es que el dirigente se mostró enfadado en un móvil televisivo, en el que adoptó una postura un tanto infantil al asegurar que el canal Paka Paka tiene contenido que "no le gusta". Pero lo más curioso fue cuando contó por qué tenía dicha postura: "Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos", deslizó.

En ese momento, Marra adoptó una postura insólita. "¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? Que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y los argentinos los buenos", señaló. Y le preguntó al periodista si él creía que los españoles eran "los malos".

Ante esa consulta, Méndez comenzó explicando que "en función de todas las muertes que sucedieron...", pero fue rápidamente interrumpido por Marra y otra frase que generó carcajadas en el móvil.

"Te cuento, yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria", expresó con un visible enojo Marra, mientras en el piso de Extra TV se reían. El dirigente libertario agregó que "no me gusta que cuenten la historia de una forma parcial".

Ramiro Marra entrevista a C5N La entrevista a Ramiro Marra, donde cruzó al canal Paka Paka.

Fue allí que Méndez le indicó que el 90% de la población aborigen e indígena había muerto desde la llegada de los españoles, pero Marra le dijo "no critiques a los españoles. Son esos juzgamientos. No entiendo dónde quieren llegar".

"Es la historia objetiva", le contestó Méndez, basándose en los hechos de público conocimiento. Pero Marra argumentó insólitamente que "es la historia contada de una manera, a mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera".

En ese momento el periodista le preguntó "¿Cómo te la contaron? ¿Que se suicidó toda la gente? ¿Que le regalamos todo el oro?", a lo que Marra marcó que "este es un país que en su Constitución Nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España. Nacieron mis padres, después yo. Por eso tengo la nacionalidad por sangre".

Allí, el candidato de LLA volvió a marcar que "están contando mal la historia. No me gusta cómo está contada la historia, no me gusta la parcialidad que le ponen a Paka Paka. Si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera en un medio público, está bien, votá al kirchnerismo".

Una polémica que caló hondo

Trabajadores, funcionarios y dirigentes políticos repudiaron este lunes las declaraciones del legislador porteño y candidato a jefe de Gobierno de la CABA por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, en favor de impulsar el cierre de medios de gestión pública en el caso de que Javier Milei gane las elecciones.

"Repudiamos las declaraciones de Ramiro Marra, que demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública", cuestionó la comisión interna de los trabajadores de la TV Pública que están nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

El gremio, por medio de sus redes sociales, reafirmó la necesidad de continuar "bregando por más y mejores medios públicos para fortalecer nuestra democracia, también frente a los negacionistas que pretenden cerrarlos y promueven odio y violencia".

En una entrevista concedida al canal IP Noticias, consultado sobre si consideraba conveniente el cierre de la TV Pública, Marra respondió en forma afirmativa y dijo que una medida de ese tipo representaría "una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina".

"Si vendés un medio público, te entra plata. ¿No viste lo que es el edificio ese? Está re bien ubicado ATC (por Argentina Televisora Color, denominación previa de la TV Pública). ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros. Sería un re negocio", subrayó Marra al proponer la construcción de un emprendimiento inmobiliario en el predio en el que funciona el canal, en Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio porteño de Palermo.