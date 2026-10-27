Regalarán 1000 pares de zapatos para protestar por el cierre de más de 200 fábricas en Argentina

La entrega será este martes. Los fabricantes argentinos denuncian que unos 10.000 trabajadores perdieron su empleo en dos años.

Zapateros Unidos regalará unos 1000 pares desde las 14 en Plaza de Mayo para reclamar por la crisis del sector (Foto: C5N)

Fabricantes de calzado regalarán unos 1000 pares de zapatos este martes 27 de octubre en Plaza de Mayo. La entrega será parte de un “zapatazo solidario” para denunciar el cierre de fábricas y reclamar medidas que permitan mantener la producción y los puestos de trabajo.

Las entidades empresariales y el sindicato del sector aseguran que cerraron más de 200 establecimientos . En su balance de los últimos dos años, calculan una pérdida de alrededor de 10.000 empleos, además de las fábricas que dejaron de producir.

Atribuyen ese deterioro a la caída de las ventas, la competencia de los productos importados y el ingreso de mercadería de contrabando, una combinación que, según advierten, deja a muchas empresas sin margen para continuar.

Uno de los impulsores es Leonardo Hammoud, dueño de Nazaria, quien alertó que la industria está “a punto de desaparecer”. La protesta fue organizada por Zapateros Unidos, una agrupación de fabricantes que decidió llevar su reclamo al centro porteño y entregar parte de su trabajo a personas que necesitan zapatos.

Quiénes podrán recibir los zapatos

Bajo la consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos”, los empresarios convocaron a quienes necesiten calzado.

Las entidades del sector denuncian más de 200 fábricas cerradas y alrededor de 10.000 empleos perdidos en dos años (Foto: Reuters / Mariana Nedelcu)

Lito Albano, de Luna Chiara, contó que ya se comunicaron con los jubilados que participan de las manifestaciones de los miércoles frente al Congreso para invitarlos a la jornada.

La convocatoria es abierta y los organizadores no difundieron requisitos específicos para acceder a los pares. La indicación para quienes quieran acercarse es concurrir a Plaza de Mayo en el horario anunciado; el reparto será gratuito.

De una reunión entre fabricantes a una protesta conjunta

Albano explicó que la organización comenzó con encuentros entre los responsables de Luna Chiara, Nazaria y Be Sexy Calzados. Como no encontraban respuestas a la falta de pedidos, resolvieron invitar a otros 20 fabricantes y comprobaron que atravesaban problemas similares.

“No estábamos vendiendo nada y decidimos movilizarnos”, relató. De aquella primera reunión nació un grupo de unas 450 personas y, según el empresario, llegaron a reunirse entre 600 y 700 participantes, antes de sumar el acompañamiento de las entidades del sector.

La Cámara del Calzado respaldó la iniciativa y aportó asesoramiento legal; luego se incorporó la UTICRA, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina. Los impulsores describieron la convocatoria como un reclamo sin banderas partidarias.

El reparto será gratuito y estará destinado a personas que necesiten calzado, con una invitación especial a los jubilados (Foto: Pexels)

Los empresarios señalan que los establecimientos más chicos deben afrontar sus gastos fijos con menos pedidos y cuestionan la comercialización informal de productos a través de redes sociales. Por eso, plantean que el reclamo por las ventas está ligado a la continuidad de las fábricas y del empleo.

El cronograma y la marcha que preparan

La protesta comenzará a las 13 horas con una concentración en Perú 322, entre Moreno y avenida Belgrano. Después del reparto, a las 15, la Cámara del Calzado y UTICRA ofrecerán una conferencia de prensa en el salón El Querandí, en esa misma dirección.

Al finalizar, empresarios y trabajadores marcharán hacia avenida Corrientes 672, donde prevén presentar un petitorio ante las autoridades. Además, preparan una movilización nacional para noviembre: evalúan realizarla el 17 o el 19, aunque la fecha definitiva todavía debe confirmarse.