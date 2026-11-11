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Resultados de las quinielas de hoy 11 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 11 de noviembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 11 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 9848
1° 9848, 2° 5848, 3° 7752, 4° 6302, 5° 9071, 6° 3490, 7° 4657, 8° 5790, 9° 7206, 10° 6742, 11° 1765, 12° 6240, 13° 6060, 14° 9163, 15° 3223, 16° 5335, 17° 5530, 18° 2452, 19° 7690, 20° 8827

El Primero

Cabeza: 6825
1° 6825, 2° 9820, 3° 9242, 4° 4032, 5° 9629, 6° 3150, 7° 2658, 8° 5785, 9° 0362, 10° 5481, 11° 2286, 12° 3140, 13° 6292, 14° 8628, 15° 9952, 16° 5760, 17° 2999, 18° 1087, 19° 1166, 20° 2922

La Matutina

Cabeza: 5750
1° 5750, 2° 6069, 3° 5540, 4° 1538, 5° 4651, 6° 3105, 7° 0133, 8° 8302, 9° 4248, 10° 5173, 11° 5912, 12° 1884, 13° 1225, 14° 3097, 15° 9185, 16° 5631, 17° 4852, 18° 8112, 19° 4157, 20° 9503

La Vespertina

Cabeza: 5640
1° 5640, 2° 4699, 3° 4042, 4° 4335, 5° 0677, 6° 3701, 7° 1211, 8° 8526, 9° 8443, 10° 0474, 11° 4027, 12° 5663, 13° 3967, 14° 2237, 15° 7207, 16° 7034, 17° 6417, 18° 2417, 19° 2766, 20° 3126

La Nocturna

Cabeza: 2432
1° 2432, 2° 1644, 3° 2547, 4° 2614, 5° 3952, 6° 5392, 7° 6220, 8° 7355, 9° 5744, 10° 2540, 11° 2429, 12° 1758, 13° 3326, 14° 9241, 15° 9581, 16° 2581, 17° 7509, 18° 4706, 19° 1171, 20° 0268

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 8770
1° 8770, 2° 8201, 3° 2614, 4° 4677, 5° 9683, 6° 4660, 7° 7132, 8° 3058, 9° 3725, 10° 1445, 11° 0770, 12° 7726, 13° 2167, 14° 8447, 15° 9459, 16° 8965, 17° 7181, 18° 4561, 19° 7661, 20° 7081

El Primero

Cabeza: 8054
1° 8054, 2° 4171, 3° 7937, 4° 8006, 5° 3702, 6° 9149, 7° 0332, 8° 3185, 9° 1400, 10° 4187, 11° 0158, 12° 9939, 13° 3119, 14° 5462, 15° 7406, 16° 0947, 17° 0211, 18° 1630, 19° 0683, 20° 5572

La Matutina

Cabeza: 3349
1° 3349, 2° 0017, 3° 8769, 4° 5800, 5° 8356, 6° 9518, 7° 1314, 8° 0003, 9° 5321, 10° 5033, 11° 5716, 12° 5388, 13° 5901, 14° 6703, 15° 2872, 16° 3761, 17° 8909, 18° 0827, 19° 8220, 20° 5549

La Vespertina

Cabeza: 7698
1° 7698, 2° 5396, 3° 4180, 4° 5268, 5° 5568, 6° 3344, 7° 8211, 8° 8506, 9° 8708, 10° 1765, 11° 2254, 12° 7159, 13° 1508, 14° 3298, 15° 9802, 16° 8011, 17° 7588, 18° 6211, 19° 8216, 20° 0688

La Nocturna

Cabeza: 6776
1° 6776, 2° 6419, 3° 8150, 4° 3637, 5° 5459, 6° 0841, 7° 0605, 8° 6256, 9° 7669, 10° 8692, 11° 3854, 12° 8559, 13° 4899, 14° 1184, 15° 3630, 16° 1866, 17° 0779, 18° 1592, 19° 7057, 20° 0540

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 8060
1° 8060, 2° 0506, 3° 3376, 4° 4144, 5° 9709, 6° 8449, 7° 0838, 8° 1688, 9° 8713, 10° 1503, 11° 2902, 12° 4303, 13° 3949, 14° 4416, 15° 5552, 16° 8651, 17° 2612, 18° 1203, 19° 7198, 20° 1273

El Primero

Cabeza: 3305
1° 3305, 2° 0099, 3° 9254, 4° 4850, 5° 4297, 6° 1578, 7° 3356, 8° 5904, 9° 5562, 10° 2966, 11° 0152, 12° 0036, 13° 4052, 14° 4869, 15° 4806, 16° 5981, 17° 3704, 18° 9308, 19° 8615, 20° 9015

La Matutina

Cabeza: 2637
1° 2637, 2° 7382, 3° 8946, 4° 2255, 5° 5356, 6° 0683, 7° 1399, 8° 7206, 9° 4164, 10° 2754, 11° 5959, 12° 8352, 13° 1973, 14° 8765, 15° 9754, 16° 9281, 17° 5588, 18° 9367, 19° 4957, 20° 6997

La Vespertina

Cabeza: 1163
1° 1163, 2° 3475, 3° 1663, 4° 1320, 5° 4475, 6° 1514, 7° 6024, 8° 4319, 9° 3434, 10° 9685, 11° 3411, 12° 1616, 13° 0499, 14° 8844, 15° 6856, 16° 0169, 17° 1653, 18° 0076, 19° 8130, 20° 8188

La Nocturna

Cabeza: 6795
1° 6795, 2° 7004, 3° 9419, 4° 5929, 5° 2394, 6° 3657, 7° 7671, 8° 2967, 9° 1437, 10° 1391, 11° 1466, 12° 7449, 13° 5922, 14° 6606, 15° 2116, 16° 3979, 17° 1795, 18° 3199, 19° 9153, 20° 1784

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 7565
1° 7565, 2° 6968, 3° 3936, 4° 8123, 5° 5895, 6° 1355, 7° 2677, 8° 9516, 9° 8595, 10° 5659, 11° 7910, 12° 1978, 13° 5613, 14° 3648, 15° 2716, 16° 8038, 17° 9909, 18° 6363, 19° 2694, 20° 5844

El Primero

Cabeza: 9563
1° 9563, 2° 0234, 3° 5166, 4° 7965, 5° 5046, 6° 6654, 7° 4242, 8° 4267, 9° 2114, 10° 2956, 11° 6620, 12° 6901, 13° 0285, 14° 8418, 15° 4367, 16° 7518, 17° 1967, 18° 4449, 19° 3542, 20° 8892

La Matutina

Cabeza: 2260
1° 2260, 2° 0859, 3° 2778, 4° 0671, 5° 9029, 6° 9718, 7° 0135, 8° 7506, 9° 7995, 10° 6483, 11° 1953, 12° 5165, 13° 8440, 14° 0121, 15° 9207, 16° 7709, 17° 5527, 18° 1368, 19° 7344, 20° 7912

La Vespertina

Cabeza: 8244
1° 8244, 2° 8477, 3° 4773, 4° 7558, 5° 6333, 6° 6639, 7° 6921, 8° 7130, 9° 4106, 10° 0139, 11° 9657, 12° 0109, 13° 8114, 14° 0329, 15° 5614, 16° 0927, 17° 0663, 18° 5134, 19° 7728, 20° 9394

La Nocturna

Cabeza: 3966
1° 3966, 2° 3284, 3° 6016, 4° 9891, 5° 9859, 6° 9974, 7° 7424, 8° 3005, 9° 4452, 10° 8985, 11° 8781, 12° 9264, 13° 7437, 14° 8561, 15° 4344, 16° 3926, 17° 4266, 18° 6045, 19° 4084, 20° 9497

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 2067
1° 2067, 2° 0865, 3° 5907, 4° 6771, 5° 8782, 6° 5271, 7° 5484, 8° 0540, 9° 4032, 10° 4312, 11° 7089, 12° 0865, 13° 8705, 14° 0129, 15° 4114, 16° 0883, 17° 7513, 18° 6894, 19° 8671, 20° 7459

El Primero

Cabeza: 9036
1° 9036, 2° 4940, 3° 7815, 4° 9243, 5° 1058, 6° 4473, 7° 2967, 8° 8653, 9° 0202, 10° 8806, 11° 4818, 12° 9924, 13° 0719, 14° 7822, 15° 2294, 16° 3308, 17° 0164, 18° 0186, 19° 4488, 20° 0354

La Matutina

Cabeza: 5141
1° 5141, 2° 7583, 3° 9153, 4° 7698, 5° 3327, 6° 4925, 7° 3894, 8° 5552, 9° 2715, 10° 8432, 11° 7894, 12° 2917, 13° 7409, 14° 8486, 15° 9224, 16° 3355, 17° 6323, 18° 5350, 19° 2751, 20° 6385

La Vespertina

Cabeza: 8416
1° 8416, 2° 8432, 3° 5495, 4° 9679, 5° 4234, 6° 3720, 7° 6967, 8° 4377, 9° 2309, 10° 5939, 11° 5299, 12° 7880, 13° 6869, 14° 5352, 15° 7360, 16° 0137, 17° 7030, 18° 4103, 19° 2305, 20° 3927

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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