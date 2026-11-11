Resultados de las quinielas de hoy 11 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 11 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 9848
1° 9848, 2° 5848, 3° 7752, 4° 6302, 5° 9071, 6° 3490, 7° 4657, 8° 5790, 9° 7206, 10° 6742, 11° 1765, 12° 6240, 13° 6060, 14° 9163, 15° 3223, 16° 5335, 17° 5530, 18° 2452, 19° 7690, 20° 8827
El Primero
Cabeza: 6825
1° 6825, 2° 9820, 3° 9242, 4° 4032, 5° 9629, 6° 3150, 7° 2658, 8° 5785, 9° 0362, 10° 5481, 11° 2286, 12° 3140, 13° 6292, 14° 8628, 15° 9952, 16° 5760, 17° 2999, 18° 1087, 19° 1166, 20° 2922
La Matutina
Cabeza: 5750
1° 5750, 2° 6069, 3° 5540, 4° 1538, 5° 4651, 6° 3105, 7° 0133, 8° 8302, 9° 4248, 10° 5173, 11° 5912, 12° 1884, 13° 1225, 14° 3097, 15° 9185, 16° 5631, 17° 4852, 18° 8112, 19° 4157, 20° 9503
La Vespertina
Cabeza: 5640
1° 5640, 2° 4699, 3° 4042, 4° 4335, 5° 0677, 6° 3701, 7° 1211, 8° 8526, 9° 8443, 10° 0474, 11° 4027, 12° 5663, 13° 3967, 14° 2237, 15° 7207, 16° 7034, 17° 6417, 18° 2417, 19° 2766, 20° 3126
La Nocturna
Cabeza: 2432
1° 2432, 2° 1644, 3° 2547, 4° 2614, 5° 3952, 6° 5392, 7° 6220, 8° 7355, 9° 5744, 10° 2540, 11° 2429, 12° 1758, 13° 3326, 14° 9241, 15° 9581, 16° 2581, 17° 7509, 18° 4706, 19° 1171, 20° 0268
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 8770
1° 8770, 2° 8201, 3° 2614, 4° 4677, 5° 9683, 6° 4660, 7° 7132, 8° 3058, 9° 3725, 10° 1445, 11° 0770, 12° 7726, 13° 2167, 14° 8447, 15° 9459, 16° 8965, 17° 7181, 18° 4561, 19° 7661, 20° 7081
El Primero
Cabeza: 8054
1° 8054, 2° 4171, 3° 7937, 4° 8006, 5° 3702, 6° 9149, 7° 0332, 8° 3185, 9° 1400, 10° 4187, 11° 0158, 12° 9939, 13° 3119, 14° 5462, 15° 7406, 16° 0947, 17° 0211, 18° 1630, 19° 0683, 20° 5572
La Matutina
Cabeza: 3349
1° 3349, 2° 0017, 3° 8769, 4° 5800, 5° 8356, 6° 9518, 7° 1314, 8° 0003, 9° 5321, 10° 5033, 11° 5716, 12° 5388, 13° 5901, 14° 6703, 15° 2872, 16° 3761, 17° 8909, 18° 0827, 19° 8220, 20° 5549
La Vespertina
Cabeza: 7698
1° 7698, 2° 5396, 3° 4180, 4° 5268, 5° 5568, 6° 3344, 7° 8211, 8° 8506, 9° 8708, 10° 1765, 11° 2254, 12° 7159, 13° 1508, 14° 3298, 15° 9802, 16° 8011, 17° 7588, 18° 6211, 19° 8216, 20° 0688
La Nocturna
Cabeza: 6776
1° 6776, 2° 6419, 3° 8150, 4° 3637, 5° 5459, 6° 0841, 7° 0605, 8° 6256, 9° 7669, 10° 8692, 11° 3854, 12° 8559, 13° 4899, 14° 1184, 15° 3630, 16° 1866, 17° 0779, 18° 1592, 19° 7057, 20° 0540
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 8060
1° 8060, 2° 0506, 3° 3376, 4° 4144, 5° 9709, 6° 8449, 7° 0838, 8° 1688, 9° 8713, 10° 1503, 11° 2902, 12° 4303, 13° 3949, 14° 4416, 15° 5552, 16° 8651, 17° 2612, 18° 1203, 19° 7198, 20° 1273
El Primero
Cabeza: 3305
1° 3305, 2° 0099, 3° 9254, 4° 4850, 5° 4297, 6° 1578, 7° 3356, 8° 5904, 9° 5562, 10° 2966, 11° 0152, 12° 0036, 13° 4052, 14° 4869, 15° 4806, 16° 5981, 17° 3704, 18° 9308, 19° 8615, 20° 9015
La Matutina
Cabeza: 2637
1° 2637, 2° 7382, 3° 8946, 4° 2255, 5° 5356, 6° 0683, 7° 1399, 8° 7206, 9° 4164, 10° 2754, 11° 5959, 12° 8352, 13° 1973, 14° 8765, 15° 9754, 16° 9281, 17° 5588, 18° 9367, 19° 4957, 20° 6997
La Vespertina
Cabeza: 1163
1° 1163, 2° 3475, 3° 1663, 4° 1320, 5° 4475, 6° 1514, 7° 6024, 8° 4319, 9° 3434, 10° 9685, 11° 3411, 12° 1616, 13° 0499, 14° 8844, 15° 6856, 16° 0169, 17° 1653, 18° 0076, 19° 8130, 20° 8188
La Nocturna
Cabeza: 6795
1° 6795, 2° 7004, 3° 9419, 4° 5929, 5° 2394, 6° 3657, 7° 7671, 8° 2967, 9° 1437, 10° 1391, 11° 1466, 12° 7449, 13° 5922, 14° 6606, 15° 2116, 16° 3979, 17° 1795, 18° 3199, 19° 9153, 20° 1784
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 7565
1° 7565, 2° 6968, 3° 3936, 4° 8123, 5° 5895, 6° 1355, 7° 2677, 8° 9516, 9° 8595, 10° 5659, 11° 7910, 12° 1978, 13° 5613, 14° 3648, 15° 2716, 16° 8038, 17° 9909, 18° 6363, 19° 2694, 20° 5844
El Primero
Cabeza: 9563
1° 9563, 2° 0234, 3° 5166, 4° 7965, 5° 5046, 6° 6654, 7° 4242, 8° 4267, 9° 2114, 10° 2956, 11° 6620, 12° 6901, 13° 0285, 14° 8418, 15° 4367, 16° 7518, 17° 1967, 18° 4449, 19° 3542, 20° 8892
La Matutina
Cabeza: 2260
1° 2260, 2° 0859, 3° 2778, 4° 0671, 5° 9029, 6° 9718, 7° 0135, 8° 7506, 9° 7995, 10° 6483, 11° 1953, 12° 5165, 13° 8440, 14° 0121, 15° 9207, 16° 7709, 17° 5527, 18° 1368, 19° 7344, 20° 7912
La Vespertina
Cabeza: 8244
1° 8244, 2° 8477, 3° 4773, 4° 7558, 5° 6333, 6° 6639, 7° 6921, 8° 7130, 9° 4106, 10° 0139, 11° 9657, 12° 0109, 13° 8114, 14° 0329, 15° 5614, 16° 0927, 17° 0663, 18° 5134, 19° 7728, 20° 9394
La Nocturna
Cabeza: 3966
1° 3966, 2° 3284, 3° 6016, 4° 9891, 5° 9859, 6° 9974, 7° 7424, 8° 3005, 9° 4452, 10° 8985, 11° 8781, 12° 9264, 13° 7437, 14° 8561, 15° 4344, 16° 3926, 17° 4266, 18° 6045, 19° 4084, 20° 9497
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2067
1° 2067, 2° 0865, 3° 5907, 4° 6771, 5° 8782, 6° 5271, 7° 5484, 8° 0540, 9° 4032, 10° 4312, 11° 7089, 12° 0865, 13° 8705, 14° 0129, 15° 4114, 16° 0883, 17° 7513, 18° 6894, 19° 8671, 20° 7459
El Primero
Cabeza: 9036
1° 9036, 2° 4940, 3° 7815, 4° 9243, 5° 1058, 6° 4473, 7° 2967, 8° 8653, 9° 0202, 10° 8806, 11° 4818, 12° 9924, 13° 0719, 14° 7822, 15° 2294, 16° 3308, 17° 0164, 18° 0186, 19° 4488, 20° 0354
La Matutina
Cabeza: 5141
1° 5141, 2° 7583, 3° 9153, 4° 7698, 5° 3327, 6° 4925, 7° 3894, 8° 5552, 9° 2715, 10° 8432, 11° 7894, 12° 2917, 13° 7409, 14° 8486, 15° 9224, 16° 3355, 17° 6323, 18° 5350, 19° 2751, 20° 6385
La Vespertina
Cabeza: 8416
1° 8416, 2° 8432, 3° 5495, 4° 9679, 5° 4234, 6° 3720, 7° 6967, 8° 4377, 9° 2309, 10° 5939, 11° 5299, 12° 7880, 13° 6869, 14° 5352, 15° 7360, 16° 0137, 17° 7030, 18° 4103, 19° 2305, 20° 3927
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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