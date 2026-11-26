Resultados de las quinielas de hoy 26 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 26 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 6008
1° 6008, 2° 1926, 3° 3328, 4° 5270, 5° 9251, 6° 1873, 7° 4411, 8° 3360, 9° 4659, 10° 7372, 11° 7551, 12° 0119, 13° 5997, 14° 1745, 15° 8203, 16° 8386, 17° 4088, 18° 8519, 19° 7878, 20° 6672
El Primero
Cabeza: 6499
1° 6499, 2° 0340, 3° 3797, 4° 0534, 5° 4848, 6° 2405, 7° 8371, 8° 5072, 9° 7462, 10° 7254, 11° 8018, 12° 9477, 13° 4894, 14° 4435, 15° 0792, 16° 1185, 17° 9758, 18° 9971, 19° 9807, 20° 5933
La Matutina
Cabeza: 1128
1° 1128, 2° 6821, 3° 0542, 4° 1398, 5° 7434, 6° 4160, 7° 7899, 8° 7203, 9° 9404, 10° 8202, 11° 7736, 12° 6195, 13° 4603, 14° 3949, 15° 1714, 16° 6852, 17° 1723, 18° 1966, 19° 3869, 20° 1672
La Vespertina
Cabeza: 1254
1° 1254, 2° 6346, 3° 8896, 4° 2971, 5° 1010, 6° 1320, 7° 8721, 8° 4582, 9° 2705, 10° 8391, 11° 8825, 12° 1768, 13° 3890, 14° 6250, 15° 0377, 16° 6212, 17° 6889, 18° 6842, 19° 2407, 20° 1226
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 9564
1° 9564, 2° 6392, 3° 5307, 4° 6307, 5° 2405, 6° 7434, 7° 7424, 8° 7778, 9° 0744, 10° 6746, 11° 1234, 12° 1563, 13° 1356, 14° 6388, 15° 8999, 16° 2834, 17° 7608, 18° 7878, 19° 5026, 20° 4598
El Primero
Cabeza: 8336
1° 8336, 2° 3159, 3° 1797, 4° 8977, 5° 9021, 6° 0512, 7° 5876, 8° 4320, 9° 7360, 10° 0234, 11° 7986, 12° 1120, 13° 3676, 14° 9660, 15° 4399, 16° 2604, 17° 5086, 18° 5325, 19° 0650, 20° 1674
La Matutina
Cabeza: 5056
1° 5056, 2° 5072, 3° 5752, 4° 2257, 5° 2825, 6° 7603, 7° 2970, 8° 5378, 9° 9893, 10° 8882, 11° 3874, 12° 7954, 13° 0786, 14° 3257, 15° 5615, 16° 3030, 17° 8679, 18° 3312, 19° 8906, 20° 0276
La Vespertina
Cabeza: 4194
1° 4194, 2° 3171, 3° 2617, 4° 7829, 5° 4787, 6° 4512, 7° 0625, 8° 0748, 9° 0243, 10° 5761, 11° 4903, 12° 9573, 13° 2566, 14° 9081, 15° 8727, 16° 5512, 17° 4653, 18° 5591, 19° 8173, 20° 4908
La Nocturna
Cabeza: 7212
1° 7212, 2° 5625, 3° 0340, 4° 6041, 5° 5818, 6° 7356, 7° 7714, 8° 8340, 9° 3261, 10° 1724, 11° 6543, 12° 8856, 13° 2867, 14° 6699, 15° 7541, 16° 8999, 17° 2354, 18° 9340, 19° 3417, 20° 9246
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0257
1° 0257, 2° 0924, 3° 6138, 4° 6625, 5° 4258, 6° 4915, 7° 3010, 8° 7025, 9° 6699, 10° 0148, 11° 9822, 12° 5087, 13° 1714, 14° 8787, 15° 9456, 16° 0637, 17° 9530, 18° 2596, 19° 5932, 20° 2516
El Primero
Cabeza: 5495
1° 5495, 2° 4297, 3° 3062, 4° 5970, 5° 1058, 6° 7674, 7° 1320, 8° 6082, 9° 7636, 10° 4454, 11° 5951, 12° 1349, 13° 1764, 14° 4741, 15° 4262, 16° 7806, 17° 6055, 18° 3342, 19° 8558, 20° 6579
La Matutina
Cabeza: 7218
1° 7218, 2° 0100, 3° 8753, 4° 7854, 5° 5089, 6° 7422, 7° 0102, 8° 6395, 9° 9144, 10° 3773, 11° 5056, 12° 1140, 13° 8610, 14° 4688, 15° 4995, 16° 5566, 17° 7123, 18° 6563, 19° 1811, 20° 3071
La Vespertina
Cabeza: 0909
1° 0909, 2° 7627, 3° 6763, 4° 8347, 5° 4142, 6° 7411, 7° 9764, 8° 3597, 9° 9355, 10° 7785, 11° 7937, 12° 3409, 13° 5251, 14° 1647, 15° 0349, 16° 9490, 17° 0404, 18° 0674, 19° 5534, 20° 7900
La Nocturna
Cabeza: 7078
1° 7078, 2° 6217, 3° 6308, 4° 4014, 5° 1337, 6° 8623, 7° 4346, 8° 5928, 9° 3587, 10° 3798, 11° 7698, 12° 3158, 13° 5991, 14° 4515, 15° 9983, 16° 7838, 17° 5633, 18° 1577, 19° 6411, 20° 4385
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0200
1° 0200, 2° 5071, 3° 6115, 4° 5781, 5° 7460, 6° 8535, 7° 7641, 8° 7430, 9° 6505, 10° 8003, 11° 1163, 12° 1821, 13° 7133, 14° 1516, 15° 7401, 16° 1463, 17° 9509, 18° 1709, 19° 3622, 20° 7415
El Primero
Cabeza: 9418
1° 9418, 2° 4829, 3° 9825, 4° 7633, 5° 7062, 6° 7490, 7° 2797, 8° 6436, 9° 7813, 10° 6149, 11° 9241, 12° 2450, 13° 6621, 14° 2353, 15° 5612, 16° 4956, 17° 2761, 18° 2115, 19° 2948, 20° 6159
La Matutina
Cabeza: 0567
1° 0567, 2° 2783, 3° 2067, 4° 9320, 5° 8934, 6° 5223, 7° 6530, 8° 5701, 9° 1892, 10° 7232, 11° 9309, 12° 4446, 13° 7939, 14° 4788, 15° 1498, 16° 9934, 17° 3044, 18° 3865, 19° 5914, 20° 3437
La Vespertina
Cabeza: 6119
1° 6119, 2° 7913, 3° 3411, 4° 9247, 5° 8011, 6° 9780, 7° 8657, 8° 1901, 9° 3257, 10° 4555, 11° 3571, 12° 8131, 13° 8705, 14° 7288, 15° 5990, 16° 3942, 17° 5900, 18° 2756, 19° 7110, 20° 3488
La Nocturna
Cabeza: 6682
1° 6682, 2° 7332, 3° 2748, 4° 7913, 5° 6093, 6° 7001, 7° 7480, 8° 7238, 9° 4705, 10° 8669, 11° 7384, 12° 7090, 13° 0373, 14° 3844, 15° 9580, 16° 0892, 17° 2513, 18° 7919, 19° 8814, 20° 7096
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2968
1° 2968, 2° 9318, 3° 2431, 4° 3992, 5° 4743, 6° 9376, 7° 7264, 8° 6986, 9° 7475, 10° 9052, 11° 4862, 12° 6702, 13° 5981, 14° 8345, 15° 8915, 16° 0476, 17° 7452, 18° 3804, 19° 9662, 20° 2133
El Primero
Cabeza: 9152
1° 9152, 2° 1820, 3° 5462, 4° 0368, 5° 5685, 6° 5332, 7° 7319, 8° 4755, 9° 6880, 10° 3779, 11° 4875, 12° 6527, 13° 8839, 14° 3209, 15° 0132, 16° 9906, 17° 7427, 18° 1180, 19° 0961, 20° 3133
La Matutina
Cabeza: 2916
1° 2916, 2° 1862, 3° 9739, 4° 4484, 5° 9415, 6° 8183, 7° 7463, 8° 3123, 9° 0290, 10° 3081, 11° 1150, 12° 7067, 13° 5824, 14° 5102, 15° 4178, 16° 3820, 17° 0133, 18° 6579, 19° 7282, 20° 9802
La Vespertina
Cabeza: 8871
1° 8871, 2° 1060, 3° 3982, 4° 4462, 5° 3273, 6° 5399, 7° 7470, 8° 7020, 9° 1022, 10° 2043, 11° 2884, 12° 2277, 13° 5873, 14° 6484, 15° 6930, 16° 5634, 17° 7027, 18° 0944, 19° 3841, 20° 9649
La Nocturna
Cabeza: 8449
1° 8449, 2° 3180, 3° 4234, 4° 7450, 5° 3498, 6° 8100, 7° 0806, 8° 2435, 9° 1368, 10° 6071, 11° 7607, 12° 9078, 13° 7280, 14° 0509, 15° 6069, 16° 4244, 17° 2264, 18° 1573, 19° 6057, 20° 2180
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Noticias relacionadas