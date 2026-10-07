Resultados de las quinielas de hoy miércoles 7 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 7 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 8908
1° 8908, 2° 0649, 3° 8617, 4° 1818, 5° 8517, 6° 0583, 7° 3072, 8° 1621, 9° 0676, 10° 4764, 11° 8618, 12° 6798, 13° 7175, 14° 1653, 15° 4910, 16° 7741, 17° 8424, 18° 8673, 19° 9417, 20° 5149
El Primero
Cabeza: 0447
1° 0447, 2° 0577, 3° 3518, 4° 1841, 5° 2364, 6° 2850, 7° 0954, 8° 1642, 9° 3237, 10° 6691, 11° 9924, 12° 5900, 13° 0908, 14° 6861, 15° 7343, 16° 2088, 17° 8326, 18° 8851, 19° 5954, 20° 2588
La Matutina
Cabeza: 2316
1° 2316, 2° 0618, 3° 0041, 4° 5792, 5° 2367, 6° 2918, 7° 3337, 8° 2701, 9° 4219, 10° 4991, 11° 5100, 12° 5892, 13° 0276, 14° 3819, 15° 7355, 16° 7802, 17° 8104, 18° 8649, 19° 9131, 20° 2856
La Vespertina
Cabeza: 0738
1° 0738, 2° 0955, 3° 1186, 4° 1681, 5° 2423, 6° 1477, 7° 3233, 8° 1156, 9° 1523, 10° 4638, 11° 5140, 12° 5713, 13° 6211, 14° 6846, 15° 7405, 16° 0468, 17° 6446, 18° 8975, 19° 9394, 20° 5436
La Nocturna
Cabeza: 0313
1° 0313, 2° 0564, 3° 1109, 4° 7838, 5° 2106, 6° 2938, 7° 3322, 8° 3831, 9° 5167, 10° 4513, 11° 5145, 12° 0427, 13° 6076, 14° 6654, 15° 4550, 16° 0688, 17° 8251, 18° 9610, 19° 6474, 20° 2075
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 7353
1° 7353, 2° 4318, 3° 5809, 4° 0222, 5° 0909, 6° 3353, 7° 3652, 8° 5309, 9° 1358, 10° 8767, 11° 0608, 12° 0534, 13° 0364, 14° 7367, 15° 0055, 16° 0603, 17° 6363, 18° 2197, 19° 9627, 20° 7917
El Primero
Cabeza: 7009
1° 7009, 2° 2329, 3° 6949, 4° 8577, 5° 8608, 6° 8997, 7° 2562, 8° 2619, 9° 8498, 10° 5887, 11° 9699, 12° 5866, 13° 3895, 14° 3463, 15° 0928, 16° 6460, 17° 8499, 18° 0789, 19° 3110, 20° 9695
La Matutina
Cabeza: 7103
1° 7103, 2° 0613, 3° 0629, 4° 1029, 5° 6257, 6° 9819, 7° 5819, 8° 5043, 9° 8188, 10° 5979, 11° 7476, 12° 6407, 13° 5885, 14° 7097, 15° 4815, 16° 6679, 17° 5094, 18° 4048, 19° 1454, 20° 9101
La Vespertina
Cabeza: 2920
1° 2920, 2° 9923, 3° 7152, 4° 1476, 5° 8190, 6° 7953, 7° 4874, 8° 9166, 9° 6174, 10° 9158, 11° 3927, 12° 7045, 13° 1286, 14° 2460, 15° 9813, 16° 7887, 17° 2099, 18° 1095, 19° 3060, 20° 3038
La Nocturna
Cabeza: 2273
1° 2273, 2° 2778, 3° 5821, 4° 0951, 5° 0903, 6° 8400, 7° 3245, 8° 5104, 9° 9734, 10° 1794, 11° 2459, 12° 2847, 13° 1326, 14° 4547, 15° 0683, 16° 8241, 17° 5831, 18° 1409, 19° 0030, 20° 8038
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 8566
1° 8566, 2° 9674, 3° 6029, 4° 9240, 5° 2613, 6° 3221, 7° 8552, 8° 0206, 9° 4216, 10° 7700, 11° 5832, 12° 5669, 13° 0037, 14° 0255, 15° 3154, 16° 5637, 17° 1135, 18° 7627, 19° 7601, 20° 1688
El Primero
Cabeza: 5189
1° 5189, 2° 8426, 3° 2893, 4° 2578, 5° 6395, 6° 9554, 7° 9957, 8° 0421, 9° 1417, 10° 6724, 11° 4572, 12° 7320, 13° 6432, 14° 4317, 15° 9294, 16° 1939, 17° 5788, 18° 4949, 19° 0148, 20° 7877
La Matutina
Cabeza: 5448
1° 5448, 2° 4281, 3° 6968, 4° 1814, 5° 5761, 6° 5924, 7° 0081, 8° 9799, 9° 4131, 10° 3952, 11° 0773, 12° 1480, 13° 0629, 14° 5191, 15° 0539, 16° 4497, 17° 6181, 18° 4619, 19° 6210, 20° 8345
La Vespertina
Cabeza: 2428
1° 2428, 2° 1199, 3° 5081, 4° 7812, 5° 9984, 6° 0702, 7° 6123, 8° 7238, 9° 4809, 10° 5381, 11° 2733, 12° 8734, 13° 8885, 14° 6442, 15° 2770, 16° 7223, 17° 8815, 18° 3912, 19° 8660, 20° 1266
La Nocturna
Cabeza: 3571
1° 3571, 2° 6393, 3° 0981, 4° 4837, 5° 3854, 6° 9780, 7° 3984, 8° 8599, 9° 7116, 10° 2563, 11° 3535, 12° 8250, 13° 5379, 14° 0262, 15° 2352, 16° 7472, 17° 1369, 18° 3961, 19° 5170, 20° 1773
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 6758
1° 6758, 2° 7733, 3° 7772, 4° 0035, 5° 2780, 6° 5269, 7° 7569, 8° 3869, 9° 3050, 10° 9672, 11° 9553, 12° 8541, 13° 9059, 14° 1835, 15° 7587, 16° 4276, 17° 3901, 18° 2271, 19° 8392, 20° 2128
El Primero
Cabeza: 9360
1° 9360, 2° 0951, 3° 7064, 4° 6545, 5° 4944, 6° 9989, 7° 5675, 8° 0021, 9° 9188, 10° 7528, 11° 7125, 12° 6540, 13° 8856, 14° 9360, 15° 5924, 16° 8743, 17° 8786, 18° 3675, 19° 7557, 20° 9709
La Matutina
Cabeza: 9646
1° 9646, 2° 2942, 3° 7746, 4° 6551, 5° 7769, 6° 0463, 7° 1834, 8° 0284, 9° 3848, 10° 5366, 11° 3812, 12° 6693, 13° 5366, 14° 9170, 15° 6193, 16° 9866, 17° 8092, 18° 7775, 19° 3451, 20° 5956
La Vespertina
Cabeza: 0261
1° 0261, 2° 8368, 3° 4089, 4° 9091, 5° 5890, 6° 6568, 7° 5597, 8° 7728, 9° 7090, 10° 0742, 11° 0293, 12° 9553, 13° 9788, 14° 3599, 15° 4015, 16° 5966, 17° 5183, 18° 3186, 19° 8439, 20° 6162
La Nocturna
Cabeza: 8579
1° 8579, 2° 5281, 3° 3323, 4° 1543, 5° 3751, 6° 7405, 7° 7038, 8° 8512, 9° 6532, 10° 5661, 11° 8697, 12° 0060, 13° 0782, 14° 4684, 15° 3655, 16° 0444, 17° 2562, 18° 5655, 19° 0220, 20° 0256
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 1191
1° 1191, 2° 6737, 3° 2919, 4° 0859, 5° 7394, 6° 5694, 7° 6306, 8° 6671, 9° 2190, 10° 3130, 11° 4030, 12° 6485, 13° 0079, 14° 6765, 15° 0976, 16° 2828, 17° 2509, 18° 6908, 19° 5480, 20° 2283
El Primero
Cabeza: 8015
1° 8015, 2° 6738, 3° 6987, 4° 9656, 5° 9634, 6° 6878, 7° 5444, 8° 5113, 9° 2831, 10° 0744, 11° 7696, 12° 2694, 13° 8220, 14° 6615, 15° 4167, 16° 1704, 17° 7805, 18° 9812, 19° 1203, 20° 3126
La Matutina
Cabeza: 8801
1° 8801, 2° 3115, 3° 7102, 4° 2980, 5° 1335, 6° 6491, 7° 7391, 8° 3735, 9° 3797, 10° 1855, 11° 5249, 12° 5479, 13° 2740, 14° 8195, 15° 5965, 16° 9876, 17° 6776, 18° 6939, 19° 3086, 20° 0023
La Vespertina
Cabeza: 1677
1° 1677, 2° 1419, 3° 2415, 4° 4170, 5° 0864, 6° 8227, 7° 2437, 8° 9923, 9° 6797, 10° 6852, 11° 0133, 12° 3363, 13° 0717, 14° 0464, 15° 7696, 16° 4830, 17° 7138, 18° 4811, 19° 0151, 20° 3676
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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