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Resultados de las quinielas de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy miércoles 7 de octubre de 2026.

Resultados de las quinielas de hoy miércoles 7 de octubre de 2026.

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 7 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 8908
1° 8908, 2° 0649, 3° 8617, 4° 1818, 5° 8517, 6° 0583, 7° 3072, 8° 1621, 9° 0676, 10° 4764, 11° 8618, 12° 6798, 13° 7175, 14° 1653, 15° 4910, 16° 7741, 17° 8424, 18° 8673, 19° 9417, 20° 5149

El Primero

Cabeza: 0447
1° 0447, 2° 0577, 3° 3518, 4° 1841, 5° 2364, 6° 2850, 7° 0954, 8° 1642, 9° 3237, 10° 6691, 11° 9924, 12° 5900, 13° 0908, 14° 6861, 15° 7343, 16° 2088, 17° 8326, 18° 8851, 19° 5954, 20° 2588

La Matutina

Cabeza: 2316
1° 2316, 2° 0618, 3° 0041, 4° 5792, 5° 2367, 6° 2918, 7° 3337, 8° 2701, 9° 4219, 10° 4991, 11° 5100, 12° 5892, 13° 0276, 14° 3819, 15° 7355, 16° 7802, 17° 8104, 18° 8649, 19° 9131, 20° 2856

La Vespertina

Cabeza: 0738
1° 0738, 2° 0955, 3° 1186, 4° 1681, 5° 2423, 6° 1477, 7° 3233, 8° 1156, 9° 1523, 10° 4638, 11° 5140, 12° 5713, 13° 6211, 14° 6846, 15° 7405, 16° 0468, 17° 6446, 18° 8975, 19° 9394, 20° 5436

La Nocturna

Cabeza: 0313
1° 0313, 2° 0564, 3° 1109, 4° 7838, 5° 2106, 6° 2938, 7° 3322, 8° 3831, 9° 5167, 10° 4513, 11° 5145, 12° 0427, 13° 6076, 14° 6654, 15° 4550, 16° 0688, 17° 8251, 18° 9610, 19° 6474, 20° 2075

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 7353
1° 7353, 2° 4318, 3° 5809, 4° 0222, 5° 0909, 6° 3353, 7° 3652, 8° 5309, 9° 1358, 10° 8767, 11° 0608, 12° 0534, 13° 0364, 14° 7367, 15° 0055, 16° 0603, 17° 6363, 18° 2197, 19° 9627, 20° 7917

El Primero

Cabeza: 7009
1° 7009, 2° 2329, 3° 6949, 4° 8577, 5° 8608, 6° 8997, 7° 2562, 8° 2619, 9° 8498, 10° 5887, 11° 9699, 12° 5866, 13° 3895, 14° 3463, 15° 0928, 16° 6460, 17° 8499, 18° 0789, 19° 3110, 20° 9695

La Matutina

Cabeza: 7103
1° 7103, 2° 0613, 3° 0629, 4° 1029, 5° 6257, 6° 9819, 7° 5819, 8° 5043, 9° 8188, 10° 5979, 11° 7476, 12° 6407, 13° 5885, 14° 7097, 15° 4815, 16° 6679, 17° 5094, 18° 4048, 19° 1454, 20° 9101

La Vespertina

Cabeza: 2920
1° 2920, 2° 9923, 3° 7152, 4° 1476, 5° 8190, 6° 7953, 7° 4874, 8° 9166, 9° 6174, 10° 9158, 11° 3927, 12° 7045, 13° 1286, 14° 2460, 15° 9813, 16° 7887, 17° 2099, 18° 1095, 19° 3060, 20° 3038

La Nocturna

Cabeza: 2273
1° 2273, 2° 2778, 3° 5821, 4° 0951, 5° 0903, 6° 8400, 7° 3245, 8° 5104, 9° 9734, 10° 1794, 11° 2459, 12° 2847, 13° 1326, 14° 4547, 15° 0683, 16° 8241, 17° 5831, 18° 1409, 19° 0030, 20° 8038

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 8566
1° 8566, 2° 9674, 3° 6029, 4° 9240, 5° 2613, 6° 3221, 7° 8552, 8° 0206, 9° 4216, 10° 7700, 11° 5832, 12° 5669, 13° 0037, 14° 0255, 15° 3154, 16° 5637, 17° 1135, 18° 7627, 19° 7601, 20° 1688

El Primero

Cabeza: 5189
1° 5189, 2° 8426, 3° 2893, 4° 2578, 5° 6395, 6° 9554, 7° 9957, 8° 0421, 9° 1417, 10° 6724, 11° 4572, 12° 7320, 13° 6432, 14° 4317, 15° 9294, 16° 1939, 17° 5788, 18° 4949, 19° 0148, 20° 7877

La Matutina

Cabeza: 5448
1° 5448, 2° 4281, 3° 6968, 4° 1814, 5° 5761, 6° 5924, 7° 0081, 8° 9799, 9° 4131, 10° 3952, 11° 0773, 12° 1480, 13° 0629, 14° 5191, 15° 0539, 16° 4497, 17° 6181, 18° 4619, 19° 6210, 20° 8345

La Vespertina

Cabeza: 2428
1° 2428, 2° 1199, 3° 5081, 4° 7812, 5° 9984, 6° 0702, 7° 6123, 8° 7238, 9° 4809, 10° 5381, 11° 2733, 12° 8734, 13° 8885, 14° 6442, 15° 2770, 16° 7223, 17° 8815, 18° 3912, 19° 8660, 20° 1266

La Nocturna

Cabeza: 3571
1° 3571, 2° 6393, 3° 0981, 4° 4837, 5° 3854, 6° 9780, 7° 3984, 8° 8599, 9° 7116, 10° 2563, 11° 3535, 12° 8250, 13° 5379, 14° 0262, 15° 2352, 16° 7472, 17° 1369, 18° 3961, 19° 5170, 20° 1773

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 6758
1° 6758, 2° 7733, 3° 7772, 4° 0035, 5° 2780, 6° 5269, 7° 7569, 8° 3869, 9° 3050, 10° 9672, 11° 9553, 12° 8541, 13° 9059, 14° 1835, 15° 7587, 16° 4276, 17° 3901, 18° 2271, 19° 8392, 20° 2128

El Primero

Cabeza: 9360
1° 9360, 2° 0951, 3° 7064, 4° 6545, 5° 4944, 6° 9989, 7° 5675, 8° 0021, 9° 9188, 10° 7528, 11° 7125, 12° 6540, 13° 8856, 14° 9360, 15° 5924, 16° 8743, 17° 8786, 18° 3675, 19° 7557, 20° 9709

La Matutina

Cabeza: 9646
1° 9646, 2° 2942, 3° 7746, 4° 6551, 5° 7769, 6° 0463, 7° 1834, 8° 0284, 9° 3848, 10° 5366, 11° 3812, 12° 6693, 13° 5366, 14° 9170, 15° 6193, 16° 9866, 17° 8092, 18° 7775, 19° 3451, 20° 5956

La Vespertina

Cabeza: 0261
1° 0261, 2° 8368, 3° 4089, 4° 9091, 5° 5890, 6° 6568, 7° 5597, 8° 7728, 9° 7090, 10° 0742, 11° 0293, 12° 9553, 13° 9788, 14° 3599, 15° 4015, 16° 5966, 17° 5183, 18° 3186, 19° 8439, 20° 6162

La Nocturna

Cabeza: 8579
1° 8579, 2° 5281, 3° 3323, 4° 1543, 5° 3751, 6° 7405, 7° 7038, 8° 8512, 9° 6532, 10° 5661, 11° 8697, 12° 0060, 13° 0782, 14° 4684, 15° 3655, 16° 0444, 17° 2562, 18° 5655, 19° 0220, 20° 0256

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 1191
1° 1191, 2° 6737, 3° 2919, 4° 0859, 5° 7394, 6° 5694, 7° 6306, 8° 6671, 9° 2190, 10° 3130, 11° 4030, 12° 6485, 13° 0079, 14° 6765, 15° 0976, 16° 2828, 17° 2509, 18° 6908, 19° 5480, 20° 2283

El Primero

Cabeza: 8015
1° 8015, 2° 6738, 3° 6987, 4° 9656, 5° 9634, 6° 6878, 7° 5444, 8° 5113, 9° 2831, 10° 0744, 11° 7696, 12° 2694, 13° 8220, 14° 6615, 15° 4167, 16° 1704, 17° 7805, 18° 9812, 19° 1203, 20° 3126

La Matutina

Cabeza: 8801
1° 8801, 2° 3115, 3° 7102, 4° 2980, 5° 1335, 6° 6491, 7° 7391, 8° 3735, 9° 3797, 10° 1855, 11° 5249, 12° 5479, 13° 2740, 14° 8195, 15° 5965, 16° 9876, 17° 6776, 18° 6939, 19° 3086, 20° 0023

La Vespertina

Cabeza: 1677
1° 1677, 2° 1419, 3° 2415, 4° 4170, 5° 0864, 6° 8227, 7° 2437, 8° 9923, 9° 6797, 10° 6852, 11° 0133, 12° 3363, 13° 0717, 14° 0464, 15° 7696, 16° 4830, 17° 7138, 18° 4811, 19° 0151, 20° 3676

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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