Resultados de las quinielas de hoy 21 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 21 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0011
1° 0011, 2° 0572, 3° 1326, 4° 1552, 5° 8588, 6° 8587, 7° 9998, 8° 3674, 9° 9215, 10° 1484, 11° 2845, 12° 5558, 13° 6049, 14° 6768, 15° 0293, 16° 0251, 17° 1270, 18° 8671, 19° 9108, 20° 9677
El Primero
Cabeza: 2690
1° 2690, 2° 0918, 3° 8107, 4° 5387, 5° 8048, 6° 8440, 7° 9471, 8° 1441, 9° 4475, 10° 9296, 11° 5361, 12° 8109, 13° 6422, 14° 4510, 15° 7397, 16° 9539, 17° 8430, 18° 8738, 19° 8609, 20° 7322
La Matutina
Cabeza: 7901
1° 7901, 2° 6195, 3° 7009, 4° 1651, 5° 2262, 6° 3361, 7° 8666, 8° 8666, 9° 0308, 10° 8732, 11° 7802, 12° 4968, 13° 5723, 14° 6685, 15° 7298, 16° 7553, 17° 8956, 18° 2216, 19° 9259, 20° 7109
La Vespertina
Cabeza: 0282
1° 0282, 2° 6333, 3° 3242, 4° 4785, 5° 3529, 6° 2131, 7° 6637, 8° 4581, 9° 4257, 10° 4931, 11° 4001, 12° 5837, 13° 6299, 14° 6827, 15° 2019, 16° 7533, 17° 8203, 18° 6562, 19° 9166, 20° 9427
La Nocturna
Cabeza: 5651
1° 5651, 2° 6591, 3° 7642, 4° 1586, 5° 2186, 6° 2772, 7° 3466, 8° 3722, 9° 7980, 10° 4790, 11° 5208, 12° 1633, 13° 6158, 14° 6500, 15° 8901, 16° 6520, 17° 0935, 18° 3199, 19° 9071, 20° 9541
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 3492
1° 3492, 2° 9163, 3° 0677, 4° 8290, 5° 1409, 6° 0829, 7° 8034, 8° 7750, 9° 4630, 10° 1942, 11° 8744, 12° 4685, 13° 3408, 14° 1967, 15° 2136, 16° 7876, 17° 9768, 18° 9211, 19° 9853, 20° 3009
El Primero
Cabeza: 4754
1° 4754, 2° 4434, 3° 4276, 4° 1894, 5° 2221, 6° 9027, 7° 8714, 8° 1727, 9° 6942, 10° 9292, 11° 3417, 12° 4620, 13° 9702, 14° 4766, 15° 3017, 16° 8720, 17° 5495, 18° 4267, 19° 1522, 20° 3580
La Matutina
Cabeza: 0563
1° 0563, 2° 2799, 3° 6424, 4° 2419, 5° 0409, 6° 1066, 7° 9727, 8° 1538, 9° 4842, 10° 6743, 11° 5454, 12° 4857, 13° 0222, 14° 6045, 15° 1766, 16° 0553, 17° 5477, 18° 1068, 19° 2507, 20° 0869
La Vespertina
Cabeza: 6906
1° 6906, 2° 6467, 3° 6385, 4° 6952, 5° 2521, 6° 4402, 7° 2991, 8° 9237, 9° 6505, 10° 6495, 11° 1968, 12° 2680, 13° 5115, 14° 0124, 15° 6605, 16° 7109, 17° 1728, 18° 8150, 19° 8535, 20° 1534
La Nocturna
Cabeza: 2761
1° 2761, 2° 3769, 3° 1914, 4° 4087, 5° 1871, 6° 0835, 7° 2702, 8° 6683, 9° 5057, 10° 5676, 11° 2698, 12° 7752, 13° 8183, 14° 2498, 15° 7577, 16° 1161, 17° 5432, 18° 8122, 19° 5159, 20° 1583
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7440
1° 7440, 2° 2677, 3° 5691, 4° 2681, 5° 1626, 6° 3952, 7° 5100, 8° 5677, 9° 0072, 10° 7830, 11° 1553, 12° 9124, 13° 5276, 14° 6504, 15° 3164, 16° 4624, 17° 2096, 18° 0731, 19° 4628, 20° 6863
El Primero
Cabeza: 8073
1° 8073, 2° 8925, 3° 4087, 4° 0318, 5° 7655, 6° 0686, 7° 5984, 8° 8859, 9° 5760, 10° 3321, 11° 7388, 12° 1897, 13° 4115, 14° 3365, 15° 1960, 16° 5562, 17° 4779, 18° 3536, 19° 2544, 20° 4363
La Matutina
Cabeza: 1654
1° 1654, 2° 8467, 3° 6744, 4° 4411, 5° 1838, 6° 9215, 7° 3842, 8° 3934, 9° 4025, 10° 1892, 11° 0894, 12° 1226, 13° 4787, 14° 7471, 15° 3118, 16° 0828, 17° 2449, 18° 2744, 19° 3047, 20° 3905
La Vespertina
Cabeza: 9674
1° 9674, 2° 3509, 3° 5990, 4° 1459, 5° 6319, 6° 4825, 7° 1463, 8° 6117, 9° 5030, 10° 1438, 11° 6607, 12° 6735, 13° 8631, 14° 7344, 15° 0985, 16° 8070, 17° 2641, 18° 7200, 19° 2386, 20° 2048
La Nocturna
Cabeza: 7173
1° 7173, 2° 1400, 3° 5604, 4° 1380, 5° 1355, 6° 6583, 7° 3217, 8° 4138, 9° 7819, 10° 3452, 11° 7863, 12° 6037, 13° 4026, 14° 6825, 15° 3439, 16° 3363, 17° 3187, 18° 9543, 19° 2350, 20° 8782
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4108
1° 4108, 2° 5355, 3° 5335, 4° 5525, 5° 5741, 6° 0478, 7° 9876, 8° 0084, 9° 6576, 10° 6661, 11° 3574, 12° 3523, 13° 6187, 14° 8833, 15° 7873, 16° 0036, 17° 5470, 18° 5957, 19° 4304, 20° 0562
El Primero
Cabeza: 9875
1° 9875, 2° 9557, 3° 8858, 4° 1740, 5° 7463, 6° 4797, 7° 4084, 8° 9910, 9° 7079, 10° 1102, 11° 7754, 12° 0719, 13° 6511, 14° 0299, 15° 1771, 16° 1927, 17° 8302, 18° 3611, 19° 7290, 20° 6777
La Matutina
Cabeza: 8560
1° 8560, 2° 7981, 3° 6408, 4° 9033, 5° 9572, 6° 7030, 7° 4550, 8° 8338, 9° 8147, 10° 1346, 11° 0129, 12° 2550, 13° 2872, 14° 1376, 15° 5794, 16° 1354, 17° 4739, 18° 9071, 19° 2774, 20° 3213
La Vespertina
Cabeza: 6250
1° 6250, 2° 3088, 3° 5378, 4° 2558, 5° 7097, 6° 8157, 7° 8381, 8° 6834, 9° 5426, 10° 8815, 11° 5503, 12° 6334, 13° 1498, 14° 9654, 15° 4582, 16° 3865, 17° 8112, 18° 2539, 19° 6647, 20° 7562
La Nocturna
Cabeza: 1529
1° 1529, 2° 3362, 3° 3626, 4° 8836, 5° 2679, 6° 8764, 7° 1067, 8° 4156, 9° 1975, 10° 4139, 11° 8739, 12° 8502, 13° 3130, 14° 4760, 15° 4459, 16° 0609, 17° 2647, 18° 0956, 19° 4878, 20° 6570
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 9302
1° 9302, 2° 4240, 3° 1186, 4° 4450, 5° 9330, 6° 3045, 7° 7892, 8° 9634, 9° 6792, 10° 7540, 11° 5109, 12° 5360, 13° 8339, 14° 1359, 15° 8875, 16° 6552, 17° 5161, 18° 6321, 19° 8762, 20° 6851
El Primero
Cabeza: 0556
1° 0556, 2° 7394, 3° 0868, 4° 0101, 5° 7496, 6° 7679, 7° 3134, 8° 1858, 9° 7468, 10° 3027, 11° 0787, 12° 7186, 13° 7518, 14° 2385, 15° 1405, 16° 4192, 17° 7441, 18° 1496, 19° 9676, 20° 0623
La Matutina
Cabeza: 4984
1° 4984, 2° 5766, 3° 7464, 4° 2642, 5° 7660, 6° 4851, 7° 3159, 8° 9193, 9° 6674, 10° 6953, 11° 4262, 12° 5304, 13° 5234, 14° 7051, 15° 8105, 16° 5171, 17° 8931, 18° 7839, 19° 4805, 20° 2693
La Vespertina
Cabeza: 1306
1° 1306, 2° 6120, 3° 0845, 4° 4180, 5° 5256, 6° 4182, 7° 9753, 8° 3839, 9° 2048, 10° 0129, 11° 1607, 12° 8425, 13° 2484, 14° 5053, 15° 9505, 16° 8544, 17° 3708, 18° 0692, 19° 0030, 20° 8019
La Nocturna
Cabeza: 9153
1° 9153, 2° 6058, 3° 8695, 4° 8302, 5° 2117, 6° 7266, 7° 3476, 8° 7675, 9° 4129, 10° 1418, 11° 7920, 12° 0368, 13° 8817, 14° 2611, 15° 8616, 16° 4802, 17° 8251, 18° 1962, 19° 8972, 20° 9735
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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