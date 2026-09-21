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Resultados de las quinielas de hoy 21 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy 21 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy 21 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 21 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0011
1° 0011, 2° 0572, 3° 1326, 4° 1552, 5° 8588, 6° 8587, 7° 9998, 8° 3674, 9° 9215, 10° 1484, 11° 2845, 12° 5558, 13° 6049, 14° 6768, 15° 0293, 16° 0251, 17° 1270, 18° 8671, 19° 9108, 20° 9677

El Primero

Cabeza: 2690
1° 2690, 2° 0918, 3° 8107, 4° 5387, 5° 8048, 6° 8440, 7° 9471, 8° 1441, 9° 4475, 10° 9296, 11° 5361, 12° 8109, 13° 6422, 14° 4510, 15° 7397, 16° 9539, 17° 8430, 18° 8738, 19° 8609, 20° 7322

La Matutina

Cabeza: 7901
1° 7901, 2° 6195, 3° 7009, 4° 1651, 5° 2262, 6° 3361, 7° 8666, 8° 8666, 9° 0308, 10° 8732, 11° 7802, 12° 4968, 13° 5723, 14° 6685, 15° 7298, 16° 7553, 17° 8956, 18° 2216, 19° 9259, 20° 7109

La Vespertina

Cabeza: 0282
1° 0282, 2° 6333, 3° 3242, 4° 4785, 5° 3529, 6° 2131, 7° 6637, 8° 4581, 9° 4257, 10° 4931, 11° 4001, 12° 5837, 13° 6299, 14° 6827, 15° 2019, 16° 7533, 17° 8203, 18° 6562, 19° 9166, 20° 9427

La Nocturna

Cabeza: 5651
1° 5651, 2° 6591, 3° 7642, 4° 1586, 5° 2186, 6° 2772, 7° 3466, 8° 3722, 9° 7980, 10° 4790, 11° 5208, 12° 1633, 13° 6158, 14° 6500, 15° 8901, 16° 6520, 17° 0935, 18° 3199, 19° 9071, 20° 9541

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 3492
1° 3492, 2° 9163, 3° 0677, 4° 8290, 5° 1409, 6° 0829, 7° 8034, 8° 7750, 9° 4630, 10° 1942, 11° 8744, 12° 4685, 13° 3408, 14° 1967, 15° 2136, 16° 7876, 17° 9768, 18° 9211, 19° 9853, 20° 3009

El Primero

Cabeza: 4754
1° 4754, 2° 4434, 3° 4276, 4° 1894, 5° 2221, 6° 9027, 7° 8714, 8° 1727, 9° 6942, 10° 9292, 11° 3417, 12° 4620, 13° 9702, 14° 4766, 15° 3017, 16° 8720, 17° 5495, 18° 4267, 19° 1522, 20° 3580

La Matutina

Cabeza: 0563
1° 0563, 2° 2799, 3° 6424, 4° 2419, 5° 0409, 6° 1066, 7° 9727, 8° 1538, 9° 4842, 10° 6743, 11° 5454, 12° 4857, 13° 0222, 14° 6045, 15° 1766, 16° 0553, 17° 5477, 18° 1068, 19° 2507, 20° 0869

La Vespertina

Cabeza: 6906
1° 6906, 2° 6467, 3° 6385, 4° 6952, 5° 2521, 6° 4402, 7° 2991, 8° 9237, 9° 6505, 10° 6495, 11° 1968, 12° 2680, 13° 5115, 14° 0124, 15° 6605, 16° 7109, 17° 1728, 18° 8150, 19° 8535, 20° 1534

La Nocturna

Cabeza: 2761
1° 2761, 2° 3769, 3° 1914, 4° 4087, 5° 1871, 6° 0835, 7° 2702, 8° 6683, 9° 5057, 10° 5676, 11° 2698, 12° 7752, 13° 8183, 14° 2498, 15° 7577, 16° 1161, 17° 5432, 18° 8122, 19° 5159, 20° 1583

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7440
1° 7440, 2° 2677, 3° 5691, 4° 2681, 5° 1626, 6° 3952, 7° 5100, 8° 5677, 9° 0072, 10° 7830, 11° 1553, 12° 9124, 13° 5276, 14° 6504, 15° 3164, 16° 4624, 17° 2096, 18° 0731, 19° 4628, 20° 6863

El Primero

Cabeza: 8073
1° 8073, 2° 8925, 3° 4087, 4° 0318, 5° 7655, 6° 0686, 7° 5984, 8° 8859, 9° 5760, 10° 3321, 11° 7388, 12° 1897, 13° 4115, 14° 3365, 15° 1960, 16° 5562, 17° 4779, 18° 3536, 19° 2544, 20° 4363

La Matutina

Cabeza: 1654
1° 1654, 2° 8467, 3° 6744, 4° 4411, 5° 1838, 6° 9215, 7° 3842, 8° 3934, 9° 4025, 10° 1892, 11° 0894, 12° 1226, 13° 4787, 14° 7471, 15° 3118, 16° 0828, 17° 2449, 18° 2744, 19° 3047, 20° 3905

La Vespertina

Cabeza: 9674
1° 9674, 2° 3509, 3° 5990, 4° 1459, 5° 6319, 6° 4825, 7° 1463, 8° 6117, 9° 5030, 10° 1438, 11° 6607, 12° 6735, 13° 8631, 14° 7344, 15° 0985, 16° 8070, 17° 2641, 18° 7200, 19° 2386, 20° 2048

La Nocturna

Cabeza: 7173
1° 7173, 2° 1400, 3° 5604, 4° 1380, 5° 1355, 6° 6583, 7° 3217, 8° 4138, 9° 7819, 10° 3452, 11° 7863, 12° 6037, 13° 4026, 14° 6825, 15° 3439, 16° 3363, 17° 3187, 18° 9543, 19° 2350, 20° 8782

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 4108
1° 4108, 2° 5355, 3° 5335, 4° 5525, 5° 5741, 6° 0478, 7° 9876, 8° 0084, 9° 6576, 10° 6661, 11° 3574, 12° 3523, 13° 6187, 14° 8833, 15° 7873, 16° 0036, 17° 5470, 18° 5957, 19° 4304, 20° 0562

El Primero

Cabeza: 9875
1° 9875, 2° 9557, 3° 8858, 4° 1740, 5° 7463, 6° 4797, 7° 4084, 8° 9910, 9° 7079, 10° 1102, 11° 7754, 12° 0719, 13° 6511, 14° 0299, 15° 1771, 16° 1927, 17° 8302, 18° 3611, 19° 7290, 20° 6777

La Matutina

Cabeza: 8560
1° 8560, 2° 7981, 3° 6408, 4° 9033, 5° 9572, 6° 7030, 7° 4550, 8° 8338, 9° 8147, 10° 1346, 11° 0129, 12° 2550, 13° 2872, 14° 1376, 15° 5794, 16° 1354, 17° 4739, 18° 9071, 19° 2774, 20° 3213

La Vespertina

Cabeza: 6250
1° 6250, 2° 3088, 3° 5378, 4° 2558, 5° 7097, 6° 8157, 7° 8381, 8° 6834, 9° 5426, 10° 8815, 11° 5503, 12° 6334, 13° 1498, 14° 9654, 15° 4582, 16° 3865, 17° 8112, 18° 2539, 19° 6647, 20° 7562

La Nocturna

Cabeza: 1529
1° 1529, 2° 3362, 3° 3626, 4° 8836, 5° 2679, 6° 8764, 7° 1067, 8° 4156, 9° 1975, 10° 4139, 11° 8739, 12° 8502, 13° 3130, 14° 4760, 15° 4459, 16° 0609, 17° 2647, 18° 0956, 19° 4878, 20° 6570

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 9302
1° 9302, 2° 4240, 3° 1186, 4° 4450, 5° 9330, 6° 3045, 7° 7892, 8° 9634, 9° 6792, 10° 7540, 11° 5109, 12° 5360, 13° 8339, 14° 1359, 15° 8875, 16° 6552, 17° 5161, 18° 6321, 19° 8762, 20° 6851

El Primero

Cabeza: 0556
1° 0556, 2° 7394, 3° 0868, 4° 0101, 5° 7496, 6° 7679, 7° 3134, 8° 1858, 9° 7468, 10° 3027, 11° 0787, 12° 7186, 13° 7518, 14° 2385, 15° 1405, 16° 4192, 17° 7441, 18° 1496, 19° 9676, 20° 0623

La Matutina

Cabeza: 4984
1° 4984, 2° 5766, 3° 7464, 4° 2642, 5° 7660, 6° 4851, 7° 3159, 8° 9193, 9° 6674, 10° 6953, 11° 4262, 12° 5304, 13° 5234, 14° 7051, 15° 8105, 16° 5171, 17° 8931, 18° 7839, 19° 4805, 20° 2693

La Vespertina

Cabeza: 1306
1° 1306, 2° 6120, 3° 0845, 4° 4180, 5° 5256, 6° 4182, 7° 9753, 8° 3839, 9° 2048, 10° 0129, 11° 1607, 12° 8425, 13° 2484, 14° 5053, 15° 9505, 16° 8544, 17° 3708, 18° 0692, 19° 0030, 20° 8019

La Nocturna

Cabeza: 9153
1° 9153, 2° 6058, 3° 8695, 4° 8302, 5° 2117, 6° 7266, 7° 3476, 8° 7675, 9° 4129, 10° 1418, 11° 7920, 12° 0368, 13° 8817, 14° 2611, 15° 8616, 16° 4802, 17° 8251, 18° 1962, 19° 8972, 20° 9735

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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