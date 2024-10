Río Negro: le prohíben cargar nafta a un padre que debe la cuota alimentaria de sus hijos

Una jueza de familia estableció que no podrá entrar a las YPF hasta que no se ponga al día. Otros casos curiosos en la provincia.

El Poder Judicial de la provincia de Río Negro le aplicó una singular pena a un padre de cuatro hijos por no cumplir con el pago de su cuota alimentaria. La jueza de Familia de Viedma, Paula Fredes, determinó que hasta tanto no cubra su deuda y se ponga al día con los pagos, el hombre no podrá cargar combustible en la ciudad.