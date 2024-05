Romper la inflación inercial, el nuevo objetivo de Javier Milei

El mercado suele escuchar con atención a ciertos referentes económicos, entre ellos el ex ministro Domingo Cavallo, quien hace unos días planteó una novedad no tan alentadora para el gobierno. En la visión del ex titular del Palacio de Hacienda el gobierno enfrenta lo que se denomina una “inflación inercial” muy fuerte que complica el objetivo de llegar a diciembre con una tasa aproximada mensual del 3,5%.