Rosario: asesinaron de 7 balazos a un chofer de colectivo

El crimen tuvo lugar pasadas las 14 en la puerta de un hotel de barrio Ludueña. Personal de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, de la comisaría 12 y de la Brigada Motorizada se encargaron de preservar la escena y de avanzar en datos que puedan dar algún indicio de la ruta que hicieron los sicarios antes y después de la emboscada.

UTA Rosario anunció un paro por el homicidio de su colega: “Dado el asesinato de César Roldán mientras se encontraba prestando servicio, se declara corte total de servicio urbano”, publicaron en sus redes sociales.

Qué decía la nota

Según indicó el policía actuante, los agresores dejaron un texto en el colectivo en el que podía leerse: “Valen dejá de hacerte cuidar por la policía, gato. Decíle a los chizitos. Atentamente: Los personajes”.

La nota fue informada al fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, por el oficial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a cargo de las primeras averiguaciones del hecho.

El mensaje sugiere la idea de que no estaba destinado al chofer en particular, de hecho la familia del chofer señaló que no andaba en nada raro. Como en otras ocasiones, conduce a pensar que pueda tratarse de buscar un hecho descomunal, en este caso el crimen de un servidor público, para mandarse recados entre bandas criminales.

Una ciudad marcada por el crimen

El departamento de Rosario acumula 239 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública.

De ese número, 26 fueron cometidos en enero, 32 en febrero, 22 en marzo, 22 en abril, 32 en mayo, 14 en junio, 18 en julio, 24 en agosto, 18 en septiembre, 8 en octubre y 22 en noviembre, y 1 en diciembre.