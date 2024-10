Salieron a la luz nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La Justicia había accedido a esas conversaciones al realizar una pericia en el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, en el marco de otra causa por la que se lo investigaba. “Pero ahora aparecieron tus diálogos. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido. Van a venir contra mi. Estoy muy mal. Van a contar historias a partir de ahí”, dicen los mensajes.

En esa misma conversación, Fernández le reclama a Yañez por el supuesto envío de información falsa a la periodista Silvia Mercado en la que se difundía que él no sería el padre de Francisco, el hijo que tuvieron ambos mientras estaban en la Quinta de Olivos. “Explicame esto”, le insiste sin obtener respuesta.

Por su parte, Fabiola Yañez le contesta: “Dejate de joder”. “Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude”, le cuestiona, en lo que se supone que podría ser el momento en el que Ercolini contactó a Yañez a raíz de las fotos y diálogos que encontró en el teléfono de María Cantero y que la propia ex primera dama le había enviado. De confirmarse este punto, podría denunciarse a Fernández, además, por delito de coacción.

“Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Así no se juega Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me juzgás y me traicionás. También sé lo que andás diciendo de mí por atrás”, arremete Yañez.

El chat completo entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

La Nación publicó la filtración completa de los chats entre el expresidente y la ex primera dama:

Alberto Fernández (AF): “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”.

“Pero ahora aparecieron tus diálogos”.

AF: “Hasta ahora no tenían nada”.

AF: “Solo charlas entre ella y el marido”.

AF: “Van a venir contra mi”.

AF: “Estoy muy mal”.

AF: “Van a contar historias a partir de ahí”.

AF: “Ahora lo va a volver a hacer”.

AF: “De Clarín lo llamaron a [Juan Pablo] Fioribello”.

AF: “Cada vez que Milei tiene un problema se lanza sobre mí”.

AF: “**Le mandaste recortes de Silvia Mercado diciendo que Francisco no es hijo de él**. Explicame esto”.

Fabiola Yáñez (FY): “Dejate de joder”.

FY: “Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude”.

FY: “Lo planteas como una pelea pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

FY: “Así no se juega Alberto”.

FY: “Vos me pedís de todo y siempre me juzgás y me traicionás”.

FY: “También sé lo que andás diciendo de mí por atrás”.