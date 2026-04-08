Sancionarán a padres por el bullying de sus hijos: incluyen multas y hasta la cárcel

La provincia de Salta aprobó una reforma del Código Contravencional que obliga a los adultos a intervenir ante casos de acoso escolar. Cómo se aplicará la medida.

En Salta, la reforma apunta a reforzar la responsabilidad familiar frente al acoso escolar con sanciones concretas.

La Legislatura de Salta busca intervenir de forma directa en uno de los problemas más sensibles del ámbito educativo: el acoso escolar . Con la aprobación de una reforma al Código Contravencional, la provincia introduce sanciones para padres y tutores de alumnos involucrados en situaciones de bullying, con el objetivo de reforzar la responsabilidad adulta frente a estos episodios.

La iniciativa marca un cambio de enfoque. Ya no se trata solo de actuar sobre los estudiantes, sino también de exigir un compromiso concreto de las familias. En ese marco, la norma contempla multas, tareas comunitarias e incluso arresto en casos de incumplimiento.

La reforma establece que los adultos responsables deberán intervenir activamente cuando exista una denuncia o notificación de acoso escolar . Si no lo hacen, podrán enfrentar consecuencias legales que incluyen hasta 30 días de arresto, aunque esa instancia se considera la última opción dentro del esquema sancionatorio.

Bullying La nueva normativa en Salta busca que los padres intervengan ante casos de bullying y asuman un rol activo en la prevención

Antes de llegar a esa medida, el sistema prevé alternativas como multas económicas, asistencia obligatoria a tratamientos psicológicos o la realización de tareas comunitarias. El eje de la norma es claro: forzar la participación de los tutores en la resolución del conflicto.

Desde el ámbito legislativo remarcaron que no se trata de criminalizar a las familias, sino de evitar la indiferencia frente a situaciones que pueden escalar. La intención es que, ante una advertencia formal de la escuela, los padres no ignoren el problema y colaboren para frenarlo.

Un debate impulsado por hechos recientes

El endurecimiento de las medidas no surge en un vacío. En la discusión parlamentaria se mencionaron casos graves ocurridos en otras provincias que encendieron las alarmas sobre la violencia escolar.

Uno de los episodios que impactó en el debate fue el ataque en una escuela de Santa Fe, donde un adolescente armado disparó contra sus compañeros y mató a un estudiante de 13 años. Ese hecho puso en primer plano las consecuencias extremas que pueden derivarse de situaciones de acoso sostenido.

En ese contexto, los legisladores consideraron necesario actualizar las herramientas legales para prevenir escenarios similares. La nueva normativa busca actuar antes de que los conflictos escalen, obligando a una respuesta temprana de las familias.

Responsabilidad familiar y prevención

El nuevo esquema establece que, ante una denuncia, los tutores deberán presentarse ante un juez y cumplir con las medidas que se dispongan. La clave del sistema está en la prevención: intervenir antes de que la violencia se agrave.

bullying

Durante el debate, se planteó que muchos episodios de bullying persisten porque no encuentran una respuesta adecuada fuera de la escuela. La falta de acompañamiento familiar aparece como uno de los factores que permiten que estos conflictos se prolonguen en el tiempo.

La reforma también busca fortalecer el vínculo entre instituciones educativas y familias. La idea es que los problemas no queden encapsulados en el ámbito escolar, sino que se aborden de manera conjunta.

El texto aprobado fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación, lo que marcará su entrada en vigencia. A partir de ese momento, Salta contará con un instrumento legal que apunta a trasladar parte de la responsabilidad del bullying al entorno familiar, en un intento por frenar una problemática que preocupa en todo el país.

El desafío, ahora, será su implementación. La efectividad de la medida dependerá de cómo se apliquen las sanciones y de la capacidad de las instituciones para coordinar acciones con las familias.