Violenta pelea en la vía pública por una discusión de tránsito: "salí de arriba de ella, está violeta"

Un roce entre un auto y una moto derivó en un confuso altercado. La motociclista habría atacado con un cuchillo a la otra persona, que terminó asfixiándola contra el asfalto

Una violenta pelea se produjo en la intersección de 12 y 58 en La Plata , y parte del enfrentamiento quedó registrado en video: una joven motociclista fue reducida sobre el asfalto por una mujer de mayor envergadura física.

“No puedo respirar” , se quejaba quien estaba tendida sobre la vía pública. “ No te pasa nada, estás bien ”, le respondió la otra mujer, mientras le inmovilizaba un brazo y le tiraba el peso del cuerpo sobre el pecho para no permitir una reacción violenta.

“Mirá como está, violeta”, advirtió luego una mujer que presenciaba la trifulca. “ Salí de arriba ”, le reclamó. “No estoy arriba de ella, amor” , se defendió la mujer que dominaba la disputa física.

Según versiones iniciales, el conflicto se generó por un roce entre un automóvil y la moto. Según la abuela de la mujer que conducía el vehículo, quien comentó en una extensa publicación de Instagram sobre el video del hecho, dijo que la motociclista atacó con un cuchillo a su nieta. “Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, argumentó la mujer. En el video no se ve ningún arma blanca cerca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hechosanderecho/status/2041841154581217579?s=20&partner=&hide_thread=false #LaPlata 12 y 58. Una discusión de tránsito terminó con una joven reducida en el piso. Hubo tensión en la zona.



postalaplata pic.twitter.com/BjvJB6tJBL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 8, 2026

Según el relato de esta persona, tras el arribo de agentes policiales y una patrulla municipal, la motociclista -que todavía tenía el cuchillo- “se fue muy piola en su moto” y después habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata, donde -de acuerdo a la familiar- el arma blanca “desapareció” y la denuncia se tomó contra la conductora del automóvil, no contra la motociclista.

La mujer planteó que, pese a comunicar los hechos a la dependencia policial y dialogar con un subcomisario, recibió evasivas y no obtuvo explicaciones satisfactorias sobre el destino de la motociclista, a quien definió como “agresora”.

“Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico”, expresó en redes la abuela de la automovilista.

Otra discusión que terminó en pelea en Mar del Plata

Una discusión de tránsito similar entre un motociclista y un automovilista terminó en una violenta pelea a golpes en la ciudad de Mar del Plata.

El episodio ocurrió el jueves por la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Peralta Ramos, en una zona de alto tránsito. Según difundió el portal 0223, el conflicto se inició tras un cruce verbal entre ambos conductores que escaló rápidamente a la agresión física.

Los dos hombres comenzaron a golpearse con puñetazos y patadas en plena vía pública, ante la mirada de otros automovilistas y peatones que transitaban por el lugar.

La situación se volvió aún más tensa cuando la pelea se trasladó hacia el playón de una estación de servicio cercana. Allí, varias personas intervinieron para intentar separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Sin embargo, en medio del forcejeo, uno de los protagonistas —el más joven— volvió a atacar al otro por la espalda y le propinó un fuerte codazo en la nuca, una maniobra que pudo haber tenido consecuencias graves.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, la pelea se disolvió y ambos se retiraron del lugar por sus propios medios. A pesar de la violencia del episodio, no se reportaron heridos de gravedad.