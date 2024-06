Se aprobó la Ley Bases: el Gobierno conquistó su gran triunfo tras seis meses

En este sentido, el diputado Castillo del FIT también alertó que habrá judicialización de la Ley Bases, asegurando que "estas leyes son hijas de un acto corrupto y por eso vamos a denunciarlas".

votación general.jpg Con 147 votos afirmativos, se aprobó la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

En la misma línea, apuntó contra Lucila Crexell advirtiendo que "son hijas de compra de votos a cambio de cargos y por eso vamos a denunciarlas. Están viciadas de nulidad", en referencia a la maniobra mediante la que la neuquina dejará su banca y se convertirá en embajadora ante la UNESCO con sede en París, luego de confirmar su voto a favor del Gobierno.

El Gobierno llegó a obtener la mayoría necesaria para la sanción mediante arduas negociaciones. Y debió ceder, incluso en terrenos donde no quería: las privatizaciones del Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y RTA, entre otras, quedó descartado. Al menos por el momento, claro, considerando que Milei ha dejado en claro en reiteradas oportunidades que su objetivo es ir "por todo".

Pasada la votación por la general, la sesión continuaba con el foco puesto en el paquete de reformas fiscales, donde el Impuesto a las Ganancias es quizás uno de los temas más importantes.

Por qué judicializarían el impuesto a las Ganancias

"Quiero responder puntualmente a un argumento que ha dado un miembro informante, el diputado José Luis Espert, porque creo que confesó que la norma que van a querer aprobar no tiene el requisito de la bicameralidad. Lo cierto es que el mecanismo del artículo 81 sí contempla la bicameralidad. No es una excepción a la bicameralidad el mecanismo de la insistencia, este es un error consensual, toda norma tiene que ser aprobada por ambas cámaras y el artículo 81 establece el mecanismo", explicó el diputado Carbajal durante su exposición.

El diputado radical dijo que "no hay falla si interpretamos bien la ley, solo es ley aquello que es votado afirmativamente por ambas cámaras y yo lo lamento si no consiguieron la mayoría en el Senado, si quizás faltaron embajadas, no se qué es lo que faltó, pero no consiguieron la mayoría y esto va a ser judicializado. Y no va a ser judicializado por una decisión perversa, yo no lo voy a hacer como diputado, pero lo van a hacer los ciudadanos. Y no se preocupen si están tan seguros de los argumentos porque los únicos que le tienen miedo a los jueces son los que incumplen la ley".

Karina Milei, firme en el cierre junto a Francos

Una de las postales de la jornada tuvo como protagonista a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien observó el desenvolvimiento de la sesión especial desde uno de los balcones principales del recinto junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

karina milei y francs.jpg Karina Milei y Guillermo Francos, presentes en el tramo final de la sesión por la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

La hermana del presidente Javier Milei llegó pasadas las 19, casi al mismo tiempo que el ministro coordinador, señalado en numerosas oportunidades como el hombre "clave" para que finalmente se logre esta aprobación.

Francos fue junto al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el principal interlocutor del Gobierno con los referentes de los bloques dialoguistas, tanto en las mesas de negociación con diputados como con senadores nacionales.

Allí se los pudo observar atentos a todo el desarrollo del tramo final de la jornada, que concluyó con el gran -y esperado- triunfo del Gobierno. Ahora sí: hay Ley Bases.