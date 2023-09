Se conocerá la sentencia del caso Antonini Wilson

Principalmente, están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray , entre otros.

En el juicio, el fiscal Marcelo Agüero Vera no pidió pena para Echegaray al considerar que no había pruebas en su contra con lo cual, al no haber otros acusadores, es probable que, de coincidir con el criterio el Tribunal, será absuelto.