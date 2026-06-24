Se despertó el dólar en junio y supera los $1.500: ¿Seguirá subiendo?

Hay más demanda de divisa y más presión del exterior por devaluar.

El dólar blue ya superó los $1.500 esta jornada en el circuito informal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que consolida el movimiento que viene registrando la divisa de los Estados Unidos en las últimas semanas.

Según averiguó LM Neuquén entre operadores de la city, el movimiento tiene que ver con diferentes factores, entre ellos, uno de los principales es el retraso de la cotización frente a la e volución de la inflación.

Se estima que en junio el IPC (Índice de Precios al Consumidor) tendrá un crecimiento del orden del 17%, mientras que el dólar apenas tuvo un corrimiento marginal en ese período. Los operadores perciben que tiene que haber algún reacomodamiento necesario.

Por otro lado, hay un incremento de demanda de dólares en el mercado. De hecho en la jornada de este martes el Banco Central apenas compró u$s20 millones, cuando hace dos semanas estaban absorbiendo de a u$s150 millones por día. Las reservas brutas bajaron un u$s38 millones.

Por otro lado, hay presiones devaluatorias que provienen del exterior. Con la perspectiva de un arreglo en el conflicto en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e IRAN, se genera un fortalecimiento del dólar a nivel global, lo que empuja a los países vecinos de Argentina a corregir mediante devaluación. Dicho de otro modo, los países vecinos vuelven a poner más baratos, lo que obliga hacer algunas correcciones.

Irán. Estrecho de Ormuz

Por otro lado, el hecho de que baje el precio del petróleo a nivel global descomprime presiones inflacionarias. Pero en ese marco, la caída de las tasas de interés en Argentina, que están en el 20% anual nominal, genera una toma de ganancias entre los que apostaron al carry trade.

Es decir, los que entraron este año pasándose a pesos, ya consideran que tuvieron una rentabilidad suficiente, y empiezan a comprar nuevamente sus dólares, para ir hacia otras opciones de inversión financiera.

A pesar de la corrección, operadores consultados consideran que no habría margen por el momento para que la tendencia desate una corrida contra el peso.

Dolares Inversiones (1)

En lo que va de junio, el tipo de cambio acumula una suba de más del 4% tanto en su versión minorista (4,2%) como mayorista (4,5%). Los dólares financieros también avanzaron: el contado con liquidación (CCL) trepó 4,9% y el MEP, 5%, frente a una inflación estimada en torno al 2%.

“La oferta de dólares va a seguir siendo fluida, pero creemos que la demanda será algo más elevada que durante el primer semestre, principalmente por parte de ahorristas e importadores. Hace entre seis y siete meses que observamos una demanda de importaciones relativamente baja”, señaló el economista Fernando Marull.