Brutal femicidio: asesinaron a una mujer de 48 años y detuvieron a su excuñado

El ataque ocurrió en la casa que la víctima compartía con su hijo, su expareja y dos hermanos de éste.

Una mujer de 48 años fue asesinada a puñaladas durante la noche del martes en su casa y la policía detuvo a su excuñado. El brutal ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Teniente Primero Vázquez al 800, en el barrio Aéreo Parque de Alto Comedero, en Jujuy.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, la mujer, identificada como Nora Beatriz Borda , se encontraba sola en el comedor de la casa conversando con Rodrigo Chazarreta , su excuñado de 35 años, mientras el resto de las personas que vivían allí descansaban en otra habitación. En el domicilio también residían su hijo menor de edad, su expareja y dos hermanos de este.

Según la reconstrucción inicial, en medio de la conversación, el acusado tomó un cuchillo y comenzó a atacar a Nora , provocándole profundas heridas en distintas partes del cuerpo.

Nora Beatríz Borda femicidio (1) Foto: SomosJujuy

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a su expareja y a otro de sus excuñados, quienes acudieron de inmediato y lograron reducir al agresor hasta la llegada de la Policía.

Poco después arribó personal del SAME, que constató la muerte de la mujer. De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio ocasionado por un shock hipovolémico derivado de las graves lesiones provocadas con el arma blanca.

Por disposición de la Fiscalía, Chazarreta quedó detenido. Posteriormente fue trasladado al Hospital Pablo Soria para recibir atención por heridas que habría sufrido con el mismo cuchillo utilizado en el ataque y para ser asistido por un presunto brote psicótico que, según trascendió, habría experimentado durante el crimen y también al momento de su aprehensión.

La investigación quedó en manos del fiscal del Ministerio Público de la Acusación y de la División Homicidios, que trabajan para reconstruir la mecánica del hecho y determinar cuál fue el móvil que desencadenó un nuevo femicidio en la provincia.

En tanto, el cuerpo de Nora Beatriz Borda fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Su hijo, de ocho años y con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), quedó al cuidado de un familiar.

Encontraron muerta a una niñera de 19 años: cómo fueron los últimos momentos antes de desaparecer

Tras de dos días de una intensa búsqueda que involucró a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, este miércoles por la madrugada hallaron el cuerpo de Guadalupe Ramos, y se investiga un posible femicidio. Por el caso detuvieron a un joven, señalado como el principal sospechoso.

femicidio salta Guadalupe Ramos había desaparecido el domingo en Orán, Salta.

La joven tenía 19 años y había desaparecido el domingo 21 de junio en la ciudad de Orán, Salta. Según relató su familia, salió para acompañar hasta su casa a un nene que cuidaba -ya que trabajaba de niñera - pero nunca regresó.

Desde ese momento empezó una búsqueda desesperada impulsada por su círculo más cercano, que difundió fotos y pedidos de ayuda a través de las redes sociales. Los registros de las cámaras de seguridad fueron otra pieza clave en la búsqueda.

Según las primeras informaciones que publicaron en la prensa local, el cuerpo de Guadalupe fue encontrado en una casa del barrio Aeroparque vinculado a su entorno familiar, aunque las autoridades aún trabajan para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Apenas se produjo el hallazgo del cuerpo de Guadalupe, la policía avanzó con la detención de un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima.

Los investigadores lo consideran el principal sospechoso y uno de los elementos que despertó sospechas, fue su actitud durante los días de búsqueda.

La familia de Guadalupe expuso que trataron de comunicarse con él para obtener información que ayudara a encontrarla, pero nunca lograron contactarlo. Horas más tarde, el joven fue localizado y detenido por los investigadores.