Se levantó el paro de controladores aéreos: cuál es el acuerdo salarial que firmaron

Desde Capital Humano confirmaron un acuerdo entre el gremio ATEPSA y EANA. Qué sucederá con los vuelos este sábado 30.

Días atrás, el gremio de controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), anunció una serie de paros consecutivos a llevarse a cabo día por medio entre el 22 y el 30 de agosto. En las últimas horas se llegó a un acuerdo y se canceló esta medida de fuerza.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea ( EANA ) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( Atepsa ), el gremio del sector, se reunieron y llegaron a un acuerdo paritario a última hora de este miércoles y se suspendieron las medidas de fuerza , que en su calendario incluía un paro para el próximo sábado.

Desde EANA destacaron que se logró un acuerdo "bajo la pauta oficial. De este modo, queda asegurada la normalidad de todas las operaciones aéreas y la plena continuidad de la prestación de los servicios de navegación aérea en los aeropuertos de todo el país".

paro controladores aereos

Esta negociación se logró luego de dos intensas jornadas de paro que afectaron al sistema aéreo. La primera medida se realizó el viernes pasado y provocó la cancelación de más de 40 vuelos. La segunda se concretó este martes y alcanzó a más de 80 vuelos cancelados, con alrededor de 15.000 pasajeros afectados.

Esta medida le costó a Aerolíneas Argentinas "un costo de entre 1,5 y 2 millones de dólares", según los cálculos que realizaron.

Respecto a lo que fueron estas medidas de fuerza, hubo complicaciones de 7 a 10 y se retomaron desde 14 a 17 horas. Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se vieron afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario.

Desde el Gobierno Nacional confirmaron que "el gremio aceptó la oferta original"

De esta manera, el incremento negociado en tramos se dará de la siguiente manera, según dejaron saber fuentes oficiales, sobre las remuneraciones habituales normales, y permanentes vigentes al 31 de mayo de 2025:

1,3% a partir del 1 de junio

1,3% a partir del 1 de julio

1,3% a partir del 1 de agosto

1,2% más el 4%, a partir del 1 de septiembre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de agosto de 2025

1,1% más 3%, a partir del 1 de octubre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 30 de septiembre de 2025

1,1% a partir del 1 de noviembre de 2025 sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de octubre de 2025.

Desde el Ministerio de Capital Humano, quien confirmó a través de su cuenta de X este acuerdo, destacaron "la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición". Y agregaron: "el gremio aceptó la oferta original del Gobierno. No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1960843925188456827&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/M68iPcbv2k — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 27, 2025

fff