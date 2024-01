¿Se termina la tranquilidad del dólar? Vuelve a crecer la brecha

Por qué comenzó a subir de nuevo el dólar

La brecha del 20% entre el dólar oficial y el resto de las cotizaciones lucía como la más baja de los últimos dos años. Esto se debió a que cuando el Banco Central devaluó el tipo de cambio oficial del $365 a $800 hizo algo que se llama “overshooting”, hizo una corrección muy por encima de lo necesario.

La idea de ello es que luego, la inflación que genera una devaluación de esa magnitud, tarde en “comerse” la ganancia de competitividad hasta dar tiempo a que aparezcan dólares de la cosecha y se vuelva a estabilizar. Desde que se produjo la devaluación el Banco Central compró u$s3.000 millones. Los exportadores liquidan porque consideran que los $810 por dólar es un buen precio.

El problema es que para evitar que se cierre de nuevo la brecha el gobierno debería seguir devaluando el peso al ritmo de la inflación, que no es menos del 25% mensual en este momento. Lo está haciendo sólo al 2%. Algunos analistas consideran que tal vez el BCRA deba incrementar algo ese ritmo de depreciación para así mantener la brecha el tiempo más largo posible.

El dólar según un director del BCRA del gobierno anterior

Jorge Carrera fue director del BCRA hasta hace un par de semanas. Dejó su cargo con la llegada de Santiago Bausili a la entidad. Afirma que “los últimos 20 días de diciembre y primeros de enero y, en menor medida, los de fines de junio siempre son periodos excepcionales de alta demanda de liquidez en pesos”. Es decir, las empresas necesitan moneda nacional para pagar aguinaldos y por eso se desprenden de dólares.

“Eso explica que muchas firmas y personas deban liquidar algunas posiciones en dólares. Esto genera una mayor oferta de la habitual en los dólares financieros y blue. Hacia fines de enero veremos la típica reconfiguración de activos dolarizados, pero contrarrestada parcialmente por la licuación que genera la inflación en los saldos reales”, señala Carrera. El ex funcionario hace referencia a que actualmente el Banco Central estableció una tasa de interés que va por detrás de la inflación lo que hace que se licue el valor de los pesos. Es decir, que quien guardó pesos podrá comprar menos dólares. Se estima que se perdió un poder de compra de 20% entre el 15 de diciembre y el 1ro de enero.

¿Qué opinan los economistas sobre el dólar?

Gabriel Caamaño, director de Consultora Ledesma señala que “todos los planes de estabilización son exitosos en diciembre y principios de enero y se les pone cuesta arriba en febrero-marzo”.

El economista señala: “Estamos en pleno pico estacional de la demanda de pesos, con dolarización de carteras anticipada ante expectativas de dolarización apurada que no se concretaron y con promesa de diferenciales de tasa de interés efectiva mensual de más de 10% en dólares. Yo no me haría los rulos, sería cauto”, indicó..

¿Cómo ven los operadores del mercado al dólar?

La sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostiene en su último reporte sobre el mercado que “la lógica de este movimiento está en línea con nuestro escenario donde se mantiene un crawling (minidevaluaciones) bajo durante los meses próximos y luego se esperaría una unificación/crawling más acelerado a fin de no perder toda la ganancia de tipo de cambio real de diciembre”.

“Lo más importante a partir de ahora será ver el comportamiento de la brecha (si la misma sigue al alza) y qué señales da contra esto el BCRA respecto a su firmeza con el crawling del 2%”, dice PPI.