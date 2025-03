Siguen las donaciones a Bahía Blanca: Marcos Di Palma llevó diez camiones

A ocho días del temporal no cesa la solidaridad de todo el país para alivianar el dolor de los bahienses. Al contrario, se incrementa. En la tarde de este sábado el expiloto de TC, Marcos Di Palma, junto sus hijos, encabezó una caravana de diez camiones con donaciones para los inundados tras el temporal que afectó Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri .

Una vez superado el desperfecto mecánico logró su objetivo de llegar con la solidaridad de los vecinos de varios municipios bonaerenses. Lo rodearon cientos de vecinos, muchos en motocicletas y vehículos con carteles y banderas argentinas hacia el predio del autódromo Ezequiel Crisol, ubicado en las afueras de la ciudad.

Los camiones transportaron alimentos, agua mineral y elementos de limpieza. El expiloto fue recibido con carteles en los que se podría leer "Gracias Marcos", "Fuerza Marcos", "Grande Campeón", entre otros, en muestra de agradecimiento luego de recorrer las localidades de Carmen de Areco, Chivilcoy, 25 de Mayo, Saladillo, Tapalqué, Azul, Benito Juárez, y Tres Arroyos.

"Un millón de gracias a todos, a ustedes no a mí", dijo el ex automovilista cuando ingresaba por una de las rutas de acceso a la ciudad junto con el sonido de las bocinas de su camión y de otros que lo acompañaban.

BAHÍA BLANCA- DONACIONES-2.jpg Captura TN

Di Palma visiblemente emocionado recordó que a Bahía Blanca iba a correr con su padre. "Acá venía a correr con mi viejo, una vez corté una biela y gané con el motor y la biela cortada", dijo en referencia al autódromo de Bahía Blanca.

"Esto es un granito de arena, la repercusión es porque uno es más conocido. Yo ya tuve mucho cariño de la gente, estoy devolviendo lo que Dios hizo por mí", expresó Di Palma ante los medios que lo esperaban en uno de los ingresos.

Al hablarle a los damnificados por el temporal dijo: "Tengan paciencia que todo se va a arreglar. En el dolor, cuando te sentís acompañado, es más lindo".

"Nunca me imaginé en mi vida, que esto iba a suceder, acá estamos", expresó el deportista oriundo de Arrecifes y de una familia históricamente vinculada con el automovilismo.

"No nos salvamos solos, es con la ayuda todos. Lo peor de todo es que creen que esto es gracias a mí; no, fue gracias a todos", puntualizó el ex piloto.

También se lo vio al "Chiqui" Tapia en Bahía

Según informó NA, esta jornada fue muy especial para Bahía Blanca porque además de Di Palma visitó la ciudad el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien estuvo en la sede del Club Olimpo y en Liniers, al que llegaron cargas con donaciones junto con maquinaria pesada destinada a colaborar en la limpieza de la ciudad.

"Poder ayudar desde el lugar que nos toca nos pone contentos, estamos felices de estar acá", expresó Tapia durante un contacto con los medios.

A pocas cuadras de allí y en distintos puntos de la ciudad la municipalidad de Bahía Blanca, encabezado por el intendente Federico Susbielles, integrantes de su gabinete junto a miles de voluntarios encabezaron una campaña de limpieza.

Los operativos de limpieza contaron con el aporte de equipos de la comuna, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de la provincia de Buenos Aires y de hasta privados quienes pusieron su granito de arena para llevar a cabo la iniciativa.

En ese marco los trabajos consistieron en la limpieza de las calles sacando barro, tierra, mobiliario que quedó destruido por la inundación, escombros y restos de basura, entre otros, que quedaron diseminados en las veredas y en frente de viviendas y comercios.

En ese marco se diagramaron los trabajos en los sectores de Napostá, Bella Vista, Villa Loreto, Villa Mitre y la zona del Canal Maldonado, que desbordó producto del temporal en el que se registraron 400 milímetros de agua caída.

El fenómeno metereológico que ocurrió el viernes 7 de marzo provocó la muerte hasta ahora de 16 personas mientras se continúa con el operativo para dar con el paradero de dos hermanitas de 1 y 5 años que desaparecieron cuando se registraba una correntada de agua e inundación en el sector de El Cholo y General Daniel Cerri, que, junto a Ingeniero White, también fueron afectadas por el temporal.

Las muestras solidarias se registran día a día cuando a esta ciudad de más de 350.000 habitantes ingresan camiones cargados de ropa, alimentos, elementos de limpieza, entre otros, destinados a los damnificados.

También se espera la llegada de un nuevo Tren Solidario que partirá desde Constitución como ocurrió la semana pasada cargado con miles de toneladas con el fin de colaborar con los vecinos de esta ciudad del sur bonaerense.