"Son dos votos": palito de Patricia Bullrich a Vidal y Manes

Desde este miércoles, las agitadas aguas de Juntos por el Cambio (JxC) parecen estar aún más revueltas, tras las manifestaciones públicas de apoyo a Horacio Rodríguez Larreta por parte de María Eugenia Vidal y Facundo Manes. En este contexto hasta el ex presidente Mauricio Macri había hecho declaraciones, pero aún se esperaba la palabra de Patricia Bullrich . Y hoy, finalmente, llegó la declaración... y también el palito.

"No, son dos votos", aseguró Bullrich, que arrancó un aplauso de la gente que la acompañaba. "Vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos", agregó.

Embed *“ Son dos votos”*, la respuesta de Patricia Bullrich a la consulta de una periodista sobre los apoyos de Manes y Vidal a Larreta, en su visita a Olavarria con Néstor Grindetti. pic.twitter.com/MK1dbocVtb — Beto Valdez (@betovaldez) August 3, 2023

Lo cierto es que, más allá de la frase de Bullrich, el apoyo de los dos referentes del PRO para Horacio Rodríguez Larreta generó bastante tensión puertas adentro de Juntos por el Cambio. El ex presidente Mauricio Macri fue uno de los que salió al cruce al asegurar que "lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil"; aunque horas después aseguró que no era una crítica a Vidal.

Cristian Ritondo, dirigente que fue cercano a la ex gobernadora, fue quizás quien más fuerte la cruzó y habló de decepción. Rodríguez Larreta, por su parte, fue consultado al respecto pero evitó polemizar y aseguró que no hablará del tema: "no entro en agresiones personales, ni opino de comentarios personales", expresó el jefe de Gobierno.