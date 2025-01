Subastaron el campo de Lázaro Báez en Punta del Este: ¿qué famoso lo compró y cuánto pagó?

La cantidad de personas presentes no era habitual, destacaron los organizadores. Sin embargo, los participantes habilitados no superaban las 10 personas y los que terminaron ofertando fueron solo tres. Todos ellos debieron depositar 10.000 dólares para participar del remate, dinero que se devolverá a quienes no ganaron la subasta.

El campo de Lázaro Báez

En agosto de 2024, a las tres condenas por corrupción que ya tenía Báez, se sumó la condena por lavado de dinero en Uruguay por la compra del campo El Entrevero, de 152 hectáreas sobre las costas del mar, cerca de José Ignacio. El campo que se subastó es parte de esa propiedad. Por esta fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel. Asimismo, el financista Leonardo Fariña, que había intervenido en la operación, fue condenado a dos años y medio de prisión, y le redujeron la pena en un año por sus aportes como “arrepentido”. El Tribunal Oral Federal N 4 decomisó a los dos acusados un total de 14.800.000 dólares.

De acuerdo al edicto oficial de la subasta, la propiedad que se remató tiene más de 145 hectáreas y está ubicada frente a Ruta Nacional N°10, entre San Vicente y Eden Rock. “Dicho inmueble ha sido decomisado a favor de la Junta Nacional de Drogas–Fondo de Bienes Decomisados, de acuerdo a lo dispuesto por Decreto N°951/2018 de fecha 13/09/2018, dictado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno”, que fue quien tomó la causa iniciada por la denuncia del extitular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido y la legisladora porteña Graciela Ocaña.

“Yo pensé que se iba a pagar más de base. La base se dispuso según lo que estimó en la Asociación de Tasadores”, dijo Javier Fassanello, el rematador de la propiedad, antes del comienzo del remate. Por su experiencia en el rubro, calculó que debería venderse en 10 millones, ya que el campo se encuentra en una zona que tiene desarrollos en proceso, como San Vicente y El Nido.

¿Quién compró el codiciado campo?

Al final, la oferta ganadora fue de 10,8 millones de dólares. Y se impuso en la compulsa una empresa uruguaya que forma parte de Consultatio, la empresa que preside Eduardo Costantini, fundador de Nordelta. “Todavía no sabemos qué tipo de proyecto, pero tenemos mucho entusiasmo. Va a ser una asociación de Costantini con Adolfo Cambiasso”.