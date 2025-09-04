Sueldo empleada doméstica septiembre 2025: cuánto cobran por hora
Producto del último convenio paritario, estos son los salarios por hora de las empleadas domésticas -según tarea y permanencia en el domicilio de trabajo- en septiembre de 2025.
Al igual que sucede con otros trabajos, el salario que percibe una empleada doméstica depende de la tarea que esta realice. En líneas generales, sus labores están divididas en cinco categorías. En esta nota, te contamos cuáles son los salarios por hora de las empleadas domésticas -según tarea y permanencia en el domicilio de trabajo- en septiembre de 2025.
En julio de 2025, la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) selló un convenio paritario por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.
Sueldo empleada doméstica septiembre 2025: cuánto cobran por hora
En septiembre de 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:
PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
Con retiro
- Hora: $3.683,29.
- Mensual: $459.471,73.
Sin retiro
- Hora: $4.034,05.
- Mensual: $511.800,22
SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
Con retiro
- Hora: $3.487.
- Mensual: $426.875,19.
Sin retiro
- Hora: $3.822,91.
- Mensual: $475.184,55.
TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
- Hora: $3.293,99.
- Mensual: $416.485,63.
CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
Con retiro
- Hora: $3.293,99.
- Mensual: $416.485,63.
Sin retiro
- Hora: $3.683,21.
- Mensual: $464.129,59.
QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.
Con retiro
- Hora $3.052.
- Mensual: $374.541,36.
Sin retiro
- Hora: $3.293,99.
- Mensual: $416.485,63.
El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Bono empleadas domésticas septiembre 2025
Por último, cabe añadir que, en el acuerdo mencionado más arriba, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador- que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:
- 0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).
- 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 (septiembre).
- Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/ $9.500 (septiembre).
