Sueldo empleados de comercio: cuánto cobran en enero 2025

El último 29 de noviembre de 2024, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) -cuyo Secretario General es Armando Cavalieri - acordó las nuevas paritarias con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca): ¿cuál es el sueldo de un trabajador del sector en enero de 2025 ?

En el punto tercero del Acuerdo Paritario Noviembre 2024 suscripto por FAECyS, se subraya que este tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2026.

Asimismo, en el documento se destaca que los incrementos pactados mantendrán su condición de no remunerativos, incorporándose a los básicos de convenio en su valor nominal de la siguiente forma: “Incremento No Remunerativo Noviembre 2024” con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2024 e “Incremento No Remunerativo del mes de diciembre de 2024” con los haberes correspondientes al mes de enero de 2025.

Por otra parte, se señala que las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de enero de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en este acuerdo y desde la vigencia del mismo.

empleados comercio portada.jpg El sueldo de un empleado de comercio en enero de 2025 oscila entre 898.401 y 951.775 pesos.

En enero de 2025, la tabla salarial que nuclea a los empleados de comercio presenta el siguiente esquema de acuerdo a las escalas de ingresos según puesto y categoría:

Maestranza y Servicios

Categoría A $ 898.401

Categoría B $ 901.002

Categoría C $ 910.113

Administrativo

Categoría A: $ 908.164

Categoría B: $ 912.072

Categoría C: $ 915.975

Categoría D: $ 927.692

Categoría E: $ 937.450

Categoría F: $ 951.775

Cajeros

Categoría A: $ 911.417

Categoría B: $ 915.975

Categoría C: $ 921.826

Personal auxiliar

Auxiliares generales

Categoría A: $ 911.417

Categoría B: $ 917.920

Categoría C: $ 939.407

Auxiliares especiales

Categoría A: $ 919.231

Categoría B: $ 930.946

Vendedores

Categoría A: $ 911.417

Categoría B: $ 930.948

Categoría C: $ 937.455

Categoría D: $ 951.775

En cuanto a la antigüedad, es importante remarcar que esta consiste en el 1 por ciento por año trabajado y deberá aplicarse a las cifras remunerativas y no remunerativas.