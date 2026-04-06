Tragedia en San Luis: tres jóvenes murieron en un brutal vuelco en una autopista

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 861. Un automóvil con cinco ocupantes se despistó y volcó.

Tres jóvenes murieron, mientras que otros dos se encuentran internados con heridas de diversa gravedad tras protagonizar un accidente en el kilómetro 861 de la Autopista N° 55 , en sentido a la ciudad de Tilisarao , en San Luis .

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 03:22 en el tramo comprendido entre Naschel y Tilisarao, cuando un automóvil en el que viajaban cinco personas, se despistó y habría tenido un vuelco, según informes de medios puntanos.

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales, efectivos de la Comisaría 24° de Naschel solicitaron la presencia de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel, quienes, junto a los paramédicos y policías, se encargaron de las tareas de rescate y traslado de los heridos.

En el lugar, los uniformados constataron que tres de los cinco ocupantes del vehículo habían fallecido, mientras que otros dos sufrieron heridas graves y fueron derivados de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis.

Accidente Fatal Tilisarao San Luis (1)

En tanto, los medios locales señalaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez, de 38 años; José Gabriel Salinas, de 21 años; y Francisco Valentín Gonzales, de 20 años.

Un herido en grave estado

Además, indicaron que el domingo el centro de salud difundió un parte médico sobre el estado de salud de los dos sobrevivientes y, de acuerdo al informe oficial, ambos pacientes, de 24 años, ingresaron con diversas lesiones producto del siniestro vial, uno de ellos presentaba una fractura de escápula izquierda, además de fracturas en el antebrazo izquierdo y en la muñeca izquierda.

El joven se encuentra internado en Sala de Cuidados Moderados, bajo control del dolor y evolución clínica, con conducta expectante y pronóstico reservado, mientras que el otro paciente presentaba cuatro fracturas costales, con tórax estable y permanecía internado en la misma sala, hemodinámicamente estable, con buen control del dolor, bajo seguimiento médico y con pronóstico reservado.

mapa san luis

Violento vuelco camino al lago Pellegrini

Un impactante accidente de tránsito se registró durante el mediodía de este domingo en el camino que conduce al lago Pellegrini, a la altura de la gruta de San Cayetano, en cercanías de la localidad de Cinco Saltos, Río Negro.

Según las primeras informaciones que pudo saber LM Neuquen, un vehículo que circulaba por la ruta se habría despistado por motivos que todavía no fueron determinados y terminó protagonizando una violenta secuencia de tumbos sobre la calzada y la banquina. La escena generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar en ese momento.

Vuelco camino al lago Pellegrini El vehículo volcó camino al lago Pellegrini.

De acuerdo a la información oficial brindada por el Cuerpo de Seguridad Vial, el hecho fue reportado alrededor de las 12:18. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un vehículo marca Ford, modelo Escort, color blanco, se encontraba volcado sobre su lateral derecho tras protagonizar un siniestro vial.

El rodado era conducido por una mujer de 34 años, domiciliada en la ciudad de Plottier, quien viajaba acompañada por su hijo de 12 años.