Tragedia: un hombre murió en el gimnasio cuando fue a buscar su botella de agua

La víctima tenía 69 años y el establecimiento fue clausurado de inmediato. Cómo fue el fatal accidente.

La Justicia investiga las condiciones de seguridad del gimnasio donde ocurrió la caída que terminó con la muerte de Roberto Cafasso.

Un hombre murió trágicamente en un gimnasio . El hecho ocurrió mientras realizaba actividad física y derivó en la clausura preventiva del establecimiento, además de una investigación judicial.

La tragedia ocurrió en cuestión de segundos y generó interrogantes sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar donde se produjo el accidente.

La víctima fue identificada como Roberto Cafasso, de 69 años, quien falleció luego de caer al vacío dentro de una sede del gimnasio SportClub en Bahía Blanca, en circunstancias que todavía son investigadas por la Justicia.

Cafasso era una figura conocida en distintos ámbitos de la ciudad. A lo largo de su trayectoria profesional se desempeñó como abogado, integró durante más de seis años el directorio del Puerto de Bahía Blanca y, al momento de su fallecimiento, mantenía vínculos laborales con la empresa Bunge.

Cómo ocurrió el accidente dentro del gimnasio

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, Cafasso se encontraba utilizando una máquina elíptica cuando decidió descender para buscar un objeto personal, se presume que sería una botella de agua.

abogado

En ese contexto, se habría apoyado sobre una estructura que aparentaba ser una pared convencional. Sin embargo, detrás de una lona plástica utilizada para exhibir banners publicitarios no existía una pared de material ni ningún elemento de contención.

Según las primeras actuaciones judiciales, la superficie cedió y el abogado cayó desde una altura superior a los cinco metros h acia un sector de oficinas internas del establecimiento.

La gravedad de las lesiones provocadas por el impacto obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Los equipos médicos intentaron reanimarlo en el lugar, pero finalmente constataron su fallecimiento.

Las circunstancias exactas que desencadenaron la caída todavía forman parte de la investigación y serán esclarecidas a partir de los peritajes ordenados por la Justicia.

La investigación judicial y la clausura del establecimiento

La causa quedó a cargo del fiscal Cristian Aguilar, quien dispuso una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar si existieron fallas de seguridad o posibles negligencias.

Entre las primeras decisiones adoptadas se incluyó la clausura preventiva del gimnasio, la intervención de Policía Científica y el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.

Los investigadores también solicitaron documentación vinculada a la situación administrativa del local para establecer si contaba con la habilitación correspondiente y si cumplía con todas las exigencias previstas para su funcionamiento.

Fuentes judiciales indicaron que una de las hipótesis bajo análisis contempla una posible imputación por homicidio culposo, figura que se aplica cuando una persona pierde la vida como consecuencia de una conducta negligente o imprudente.

gym bahia blanca

No obstante, cualquier avance en ese sentido dependerá de los resultados de la autopsia y de los informes técnicos que permitan conocer con precisión las características del sector donde ocurrió la caída.

El impacto de la muerte de Roberto Cafasso

La noticia provocó repercusiones inmediatas en distintos sectores de Bahía Blanca, especialmente en el ámbito jurídico, empresarial y portuario.

Cafasso desarrolló una extensa carrera profesional y mantenía una fuerte presencia institucional en la ciudad. Su paso por el directorio del Puerto de Bahía Blanca lo convirtió en una figura reconocida dentro de uno de los principales motores económicos de la región.

Tras conocerse el fallecimiento, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca difundió un mensaje de despedida en el que destacó su trayectoria y compromiso.

“Durante más de seis años formó parte de nuestro Directorio, dejando una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento de nuestro Puerto”, expresó la entidad en un comunicado.