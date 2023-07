Tragedia: una adolescente murió atacada por dos perros dogo

Debido a los mordiscos, la chica sufrió graves heridas en la cabeza, traumatismo de cráneo y traumatismo cervical. Por ello fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Urgencias de la capital provincial, pero finalmente, poco antes de las 4 de este lunes, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Los testimonios

Noelia Ballesteros, la tía de la víctima, habló con los medios locales y dijo que en el Hospital “todo lo que le ponían, su cuerpo lo rechazaba”.

“Me da bronca, esta gente tenía denuncias porque los perros salían, atacaban y no hicieron nada. Tuvo que pasar esto y la que perdí fui yo”, lamentó la mujer y completó: “Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma. No puedo hacer nada para que me la den de nuevo”.

Mientras que Maximiliano, de 28 años, el vecino que ultimó a los perros, detalló en declaraciones radiales: "Tomé la cuchilla y les di un par de chuzazos", y señaló que actuó "por la adrenalina que tenía".

"Sabía que debía defender a mi familia. Ese fue el coraje", agregó.

Por el momento se desconoce si el dueño de los canes fue imputado por la Justicia.