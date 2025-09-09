Un asesinato a quemarropa y un viaje de egresados truncado: quiénes son los detenidos por el crimen de Dilan

Tenía 17 años y murió por intentar defender a su mamá de un robo. El pedido desesperado de Justicia y cuatro detenidos.

Hay gran consternación por el asesinato de Dilan Insfrán , un adolescente de 17 años que murió al intentar proteger a su madre cuando cuatro delincuentes intentaron robarle el auto. Lo mataron de tres disparos.

Fuentes policiales confirmaron que tras el trágico hecho, ocurrido en el partido de La Matanza, cuatro personas fueron detenidas: tres de ellos se negaron a declarar ante la Justicia, mientras que el último será indagado en los próximos días.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar a los sospechosos y reconstruir los minutos previos al crimen.

Con el paso de las horas, en medio de pedido de justicia por parte de la familia y de los vecinos, que aún no salen de la conmoción, se conoció que tres de los acusados tienen 15, 16 y 18 años, y fueron arrestados pocas horas después del ataque mortal.

El cuarto delincuente, de 22 años, fue detenido el lunes en la localidad de Virrey del Pino durante un allanamiento en una vivienda de la calle Guamini.

Asesinaron a tiros a un adolescente que defendió a su mamá de un robo

Las grabaciones de seguridad muestran con claridad el momento en que los delincuentes escaparon tras dispararle al adolescente de 17 años, así como el momento exacto del robo en la puerta de la casa de Dilan. Una fuente de la investigación aseguró que no existen dudas sobre la autoría: “Están filmados y los reconocen hasta sus propios vecinos”.

Al menos tres de los acusados residen en el mismo barrio donde ocurrió el ataque. Todos enfrentan cargos de homicidio agravado criminis causa, por actuar de manera premeditada en conjunto y con uso de arma de fuego. La causa está bajo la supervisión del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza.

El momento del brutal crimen

La tragedia ocurrió en horas de la tarde del sábado, cuando Dilan acompañaba a su madre, Alicia Ojeda, a hacer algunas compras antes de su viaje de egresados. Al regresar, la mujer bajó a abrir el portón de su casa y fue sorprendida por cuatro delincuentes que intentaron arrastrarla fuera de su camioneta.

Dilan reaccionó inmediatamente para proteger a su madre, pero recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila derecha. “Empezaron a forcejear y después escuché los tiros”, relató Alicia en TN Central. La mujer recordó el momento dramático: “Estaba todo desangrado, pobrecito. No podía hacer más nada, se desvaneció en el piso”.

crimen dylan Alicia Ojeda estaba con su hijo cuando los cuatro acusados intentaron asaltarla y él fue baleado.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde los médicos no lograron salvar su vida. Su madre remarcó que la inseguridad en la zona es constante: “No se puede vivir así. Me levanto todos los días a las tres y media de la mañana para ir a trabajar. Cada tanto pido remís y no quieren entrar en el barrio tampoco. A veces salgo sola hasta la ruta para poder ir a trabajar”.

En medio del dolor, Alicia recordó que Dilan cumpliría 18 años el próximo 20 de noviembre.

Repercusiones y contexto del barrio

El asesinato de Dilan despertó la indignación de vecinos y autoridades locales, que reclaman mayor presencia policial y medidas de prevención. El hecho evidencia la violencia que persiste en La Matanza y ciertas zonas del Conurbano bonaerense, donde robos y ataques a mano armada se repiten con frecuencia.

En tanto la investigación avanza, se espera que el detenido de 22 años sea indagado este martes, lo que permitirá completar la reconstrucción judicial del caso. La comunidad sigue consternada, y la familia de Dilan exige justicia mientras lucha por sobreponerse a la pérdida de un hijo joven y querido.