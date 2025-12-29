Un camión frigorífico se quedó sin frenos y chocó contra un colectivo: hay 19 heridos

En el lugar se hizo presente personal médico y confirmaron que el chofer del colectivo quedó gravemente herido.

El último lunes del año comenzó con u impactante choque , cuando un camión impactó de lleno contra la parte trasera de un colectivo . A raíz del accidente 19 personas resultaron heridas.

El accidente tuvo lugar este lunes alrededor de las 6:30 horas en el cruce con Griveo, en la avenida General Paz -mano al Río de la Plata - a la altura de Villa Devoto.

Por el momento se logró establecer que un camión frigorífico que transportaba alimentos no frenó a tiempo e impactó desde atrás a un colectivo de la línea 117 justo al llegar a la esquina.

El colectivo se encontraba con varios pasajeros a bordo, por lo que al menos 19 personas sufrieron heridas. Pese a ello, todos estarían fuera de peligro. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en diálogo con LN+ que no hay heridos de gravedad hasta el momento.

camion frigorifico choque

"El chofer del colectivo tiene politraumatismos varios, fue uno de los primeros que sacamos. En tanto, el conductor del camión también tiene politraumatismos varios, con heridas cortantes y latigazo cervical. El impacto fue fuerte", sumó el titular del SAME.

Cómo ocurrió el accidente que dejó varios heridos

La parte delantera del camión quedó prácticamente destruida, mientras que la parte trasera del ómnibus resultó seriamente comprometida. Asimismo, el choque generó una pérdida de combustible del vehículo de carga, lo que obligó a extremar las medidas y sumar tareas específicas para evitar mayores riesgos en la zona.

El SAME desplegó un importante operativo con un total de 20 móviles, que trabajaron de manera coordinada en la zona del siniestro. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Zubizarreta, el Hospital Vélez Sarsfield y el Hospital Pirovano, donde recibieron atención médica.

En paralelo, efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron para ordenar el tránsito, asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia ya que el caos vehicular permaneció durante varias horas.

heridos general pz

"Los pasajeros fueron asistidos con cuellos ortopédicos y camillas. Si bien hay que evaluarlos, por ahora todos están con fuertes traumatismos, incluidos el chofer del camión y el del colectivo, pero fuera de peligro", reveló Crescenti en diálogo con el programa Arriba Argentinos de El Trece.

Tremendo choque entre una trafic y un auto: 21 heridos, entre ellos 16 niños

Un fuerte choque entre una trafic y un auto, a la altura del kilómetro 1252 de la Ruta 22, dejó 21 heridos, mayoritariamente menores, que fueron derivados a hospitales de la zona. El hecho ocurrió cerca de las 18, próximo al límite con el ejido de la ciudad de Plottier.

Según información a la que accedió LM Neuquén, en la trafic viajaban menores de Pilo Lil, mientras que en el auto también circulaban, en este caso, con tres niños que fueron trasladados al Hospital de Plottier.

Alrededor de 12 niños fueron trasladados por el SIEN al Hospital de Senillosa para que puedan ser evaluados por los profesionales, dado los golpes y cortaduras que presentaban.