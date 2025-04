Un hombre secuestró a su hijo en la puerta del colegio: el video del desesperado momento

En la denuncia radicada a la Policía, más allá de apuntar contra su ex pareja (está separada hace poco más de ocho años), la madre del chico señaló a los "abuelos" (paternos) como "cómplices de su desaparición".

El video del estremecedor grito del nene

La tensa secuencia fue grabada con el celular de Sagari en la dirección de la escuela. En medio de gritos cruzados de la pareja, maestras y la vicedirectora pidiéndole a la mujer que se retire para apaciguar tensiones; el hombre toma a su hijo, lo alza y se lo lleva contra su voluntad. "¡Ayudame, ma!", repite el nene entre gritos y llantos, mientras el padre se lo lleva por la fuerza.

Se llevó a su hijo a la fuerza y no saben nada hace una semana

De nada sirvió que una maestra se interpusiera en el camino del agresor, que de manera violenta se retira de la escena. Tampoco la súplica de su hijo quien en medio del secuestro pataleaba para ser liberado. Nada sirvió, Ezequiel César M. se lo llevó igual.

"El padre tenía una perimetral por violencia de género porque es violento. Mis nenes, porque tengo dos, ya habían dicho que no querían ir más a la casa del papá porque los trataba mal. Los chicos me contaban que los hacía limpiar, cocinar, que los dejaba solos. Y mis hijos no fueron escuchados por la Justicia porque sino estaría acá conmigo", denunció Sagari.

La denunciante confirmó que también en ese momento se quiso llevar a Benjamín, el mayor que es solo hijo de ella. Allí, la mujer denunció a las autoridades del colegio por no impedir esa situación conflictiva.

En charla con la prensa, la mujer detalló que el cruce de la pareja se dio el viernes, porque el padre debía retirar a su hijo el miércoles y jueves, y según su versión "no había aparecido". "El viernes fui yo a buscarlos nuevamente, y apareció y se lo llevó delante mío. No le correspondía hacerlo porque los nenes no debían ir con él ese día", explicó la denunciante.

La mamá junto a su hijo.jpg Dyana Sagari, en una foto familiar con su hijo que fue secuestrado el pasado viernes de la puerta de la escuela.

"Los vecinos me dijeron que no hay nadie desde hace varios días. La casa no tuvo movimiento", indicó Sagari, en la entrevista. "Realmente le pido al padre que me lo devuelva, necesito a mi hijo. No sé si él está bien o mal. Están los hermanitos esperándolo en casa, ya no sé qué más hacer. Lo busqué por todos lados y no está", rogó la denunciante.

"Tengo miedo que lo haya sacado del país porque él tiene familiares en Perú - admitió la mujer en medio del llanto -. No lo sé, pero es una posibilidad concreta porque el alerta recién se dio ayer (por este miércoles)", dijo.

La mujer dijo que hace poco más de dos semanas estuvieron presente en la Secretaría de la Niñez Bonaerenses donde los chicos pidieron no ir más con el padre. “Si el juzgado hubiera escuchado a los nenes, y se hubiese interrumpido el régimen de contacto, mi hijo no estaría desaparecido. Hoy la Justicia pretende actuar, pero ya es tarde. Está desaparecido”, atacó Sagari.

Hace casi una semana que nada se sabe de ellos y la Fiscalía N°16 caratuló la causa como "averiguación de paradero" y hay un alerta activo. El nene desaparecido es de contextura delgada, mide 1,30 metros, lucía un guardapolvo de colegio, vestía pantalón y remera gris, con zapatillas blancas. Por lo pronto, Ezequiel M. está prófugo.