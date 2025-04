Un influencer colombiano fue detenido en Argentina: de qué se lo acusa

En su llamado, alertó que se encontraba en la casa junto a un hombre al que señaló com o la persona que la había llevado hasta allí. En este sentido, al momento de la comunicación telefónica, el influencer se encontraba arriba de su auto Peugeot 206.

image.png

Tras la intervención policial, ambos fueron trasladados al Hospital Perrando. Según el parte médico oficial, la joven presentaba un diagnóstico de "intoxicación alcohólica". La paciente fue ingresada a la guardia de emergencias y permanece en observación. Por su parte, Calderón también recibió atención médica debido a lesiones faciales que presentaba al momento de su ingreso.

El caso quedó en manos de la Fiscalía n°13 de Chaco y se ordenó la aprehensión del influencer. A su vez, se dispuso la apertura de un expediente judicial con la carátula de "supuesta privación ilegítima de la libertad" y se procedió al secuestro del celular de ambos para que sean analizados.

¿Quién es Sleider Calderón, el popular influencer colombiano?

El creador de contenido es conocido en redes sociales por el usuario “@sleidercalderonoficial”, donde cuenta con más de 100.000 seguidores y se caracteriza por "ayudar a las personas".

En su descripción en redes sociales, se caracteriza como un "colombiano viviendo en Chaco" y se dedica a regalar dinero u objetos de valor a sus seguidores. También regala estos elementos a gente que transita las ciudades de Resistencia o Barranqueras.

Según registros periodísticos previos, Calderón Lozano desarrolló diferentes iniciativas sociales desde su residencia en Resistencia. Un informe del medio Diario TAG, publicado en 2024, destacaba su participación en actividades denominadas como “búsquedas del tesoro”, en las cuales escondía sobres con dinero en distintos puntos de la provincia.

Hasta el momento, no se confirmó si existen antecedentes penales anteriores ni tampoco se sabe si fue detenido en algún otro momento en nuestro país o en Colombia.

Las amenazas de More Rial para que no denuncien sus robos

Días atrás, en una entrevista en el programa de Yuyito González, Carlos Nayi, el abogado que representa a las víctimas en la causa por robos que involucra a Morena Rial, relató en “Empezar el Día” cómo la hija de Jorge Rial, Morena Rial, intimidaba a las personas afectadas para evitar que denunciaran su accionar.

Carlos Nayi reveló: “ella les mandaba mensajes de texto amenazando para que no la denunciaran, les decía que iba a contratar a unos amigos de ella para matarlo, que su padre era poderoso y que si elegía el camino de la Justicia los iba a escrachar".

Luego, dejó en claro que las amenazas iban dirigidas a su ex, Facundo Ambrosioni, a quien también habría robado: “Le decía que lo iba a mandar a matar, que le iba a romper el auto, y le dijo textual ‘si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie, ni mi hijo’”.