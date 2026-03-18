Un joven de 18 años fue asesinado a tiros en la calle: el video de la pelea fatal

La víctima fue trasladada de urgencia, pero murió poco después. El brutal momento quedó grabado.

Así asesinan de un disparo a un joven de 18 años durante una pelea violenta pelea en Berazategui.

Una violenta pelea entre dos grupos de jóvenes terminó con el asesinato a tiros de un chico de 18 años . El hecho ocurrió en una plaza y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyo video resultó clave para la investigación. La víctima, Santiago Agustín González , fue trasladada al hospital, donde falleció.

El hecho ocurrió en la plaza San Martín de la localidad de Berazategui, en medio de un conflicto de vieja data, Santiago Agustín González llegó al lugar y se enfrentó con otro joven, a quien golpeó en el rostro y lo dejó tendido en el suelo.

Durante la pelea, otra persona que estaba en la escena intervino para intentar separarlos, pero mientras el joven agredido se levantaba del piso, empuñó un arma y le disparó varias veces a González . Durante el tiroteo, incluso hirió al joven que se metió para calmar el conflicto.

El video de la pelea fatal

Según puede verse en el registro de seguridad, la víctima de 18 años cayó al suelo, gravemente herido. Por su parte, el atacante escapó en una moto, como acompañante, junto a un cómplice que manejaba el vehículo.

Mataron a tiros a un joven de 18 años en una brutal pelea en Berazategui

Tras la violenta agresión, González fue trasladado de urgencia por medios propios al Hospital Evita Pueblo, donde murió poco después de ingresar, debido a las fuertes lesiones.

Según informó la prensa local, a partir del relevamiento de las cámaras de la zona y un trabajo en conjunto entre el Centro de Operaciones Municipal (COM) y el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Justicia dispuso cuatro allanamientos.

Durante esa intervención, fueron detenidos F.M.A., de 20 años y acusado de ser el autor de los disparos, junto a I.M., quien habría manejado la moto que lo ayudó a huir de la escena.

Santiago Agustín González, asesinado en una pelea en Berazategui. Santiago Agustín González, asesinado en una pelea en Berazategui.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, para quien inició el tiroteo, mientras que su cómplice enfrenta el delito de “encubrimiento agravado por un hecho precedente grave”.

El caso quedó en manos de la UFI N°2 de Berazategui, que avanza para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Escandalosa pelea de mujeres en pleno centro de Neuquén

El viernes 13 de marzo, una violenta pelea de mujeres escandalizó a la provincia de Neuquén. El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y grupos de vecinos.

Todo comenzó con una discusión que rápidamente subió de tono, hasta convertirse en una brutal pelea en plena vía pública. En las imágenes se observa a varias mujeres enfrentándose con empujones, forcejeos y golpes, mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

tremenda pelea de mujeres en neuquen (2)

La escena fue particularmente caótica. En el video se escuchan alaridos, gritos y discusiones, mientras el enfrentamiento se desarrolla en medio de la calle. En un momento de la secuencia, tres de las protagonistas terminan en el piso y continúan a las piñas, ante la mirada de algunos testigos que observaban a cierta distancia sin poder frenar la pelea.

El registro audiovisual muestra además el clima de tensión que se vivió durante varios minutos en ese sector del centro neuquino, donde el conflicto parecía escalar cada vez más.

Ante la gravedad de la situación, una patrulla de efectivos de la Policía de Neuquén intervino para controlar el enfrentamiento. En el video también se puede observar a los uniformados intentando separar a las mujeres y evitar que la pelea continuara.

Los oficiales realizaron tareas para dispersar a las personas involucradas y restablecer el orden en la zona, en medio de gritos y reclamos de quienes participaban del conflicto.