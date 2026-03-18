Video: dramático rescate de un limpiavidrios en una torre de Puerto Madero durante la tormenta

El hombre quedó suspendido en altura en medio de la lluvia y fuertes vientos. Se vivieron momentos de mucha tensión. La tormenta provocó destrozos en distintas zonas.

Bomberos del AMBA acudieron al rescate del trabajador que se encontraba atascado en el segundo piso de un conocido edificio de telefonía de Puerto Madero.

Momentos de tensión se vivieron en Puerto Madero cuando un limpiavidrios quedó atrapado mientras trabajaba en una torre en plena tormenta . Las ráfagas de viento y la lluvia complicaron su descenso y obligaron a desplegar un operativo de rescate de emergencia . El rescate quedó registrado en un video.

Personal de Bomberos intervino rápidamente para asistir al trabajador, que permanecía suspendido a varios metros de altura, expuesto a las condiciones climáticas adversas.

El dramático rescate ocurrió en la intersección de Cecilia Grierson al 100 , entre Avenida Alicia Moreau de Justo y Pierina Dealessi , en el contrafrente del inmueble, donde se localizó a un silletero en el segundo piso de un edificio de una empresa de telefonía.

Video del peligroso rescate

Según informaron fuentes del operativo, el trabajador afectado presentó dificultades para descender por sus propios medios, ya que las cuerdas de seguridad se encontraban enredadas debido a las condiciones climáticas adversas que se generaron en horas del mediodía. El operativo de los bomberos desarrolló maniobras específicas con el objetivo de liberar al hombre que quedó atrapado en el segundo piso.

Un hombre que limpiaba vidrios en una torre de Puerto Madero debió ser rescatado en medio de la tormenta

Durante el procedimiento, los equipos de Bomberos de la Ciudad actuaron con precisión y aseguraron a la víctima. Según fuentes oficiales, tras garantizar la seguridad del trabajador, se inició el descenso controlado para retirarlo del lugar.

La intervención se desarrolló en un contexto de riesgo, teniendo en cuenta la altura y la presencia de elementos climáticos que complicaron la tarea.

Néstor Nicolás, el Subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad, publicó un video del rescate en sus redes sociales. En X, escribió: “Un operario en silleta quedó atrapado a la altura de un 2° piso en el edificio Telecom de Puerto Madero. Así era rescatado por Bomberos de la Ciudad, hace instantes en Cecilia Grierson al 100”.

Una feroz tormenta azotó al AMBA

Este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y chaparrones durante todo el día, con probabilidades de precipitación que varían entre el 10% y el 70%, pero, al mediodía se vivió con mayor intensidad, cuando una intensa lluvia azotó al AMBA. Estuvo acompañada de una brusca disminución de la temperatura, que descendió siete grados en apenas una hora y de ráfagas de viento llegaron los 80 km por hora.

En distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron árboles derribados y varias calles se vieron anegadas. En Puerto Madero, las ráfagas de viento destrozaron un local de la conocida cadena de hamburguesas Mostaza, generando el pánico de los clientes en el lugar.

Tormenta fuerte rompe todo en Puerto Madero Buenos Aires

En el oeste del conurbano, los vientos afectaron viviendas y provocaron la voladura de un techo en Moreno. Además, hubo cortes de calles y la visibilidad se redujo por la lluvia y las fuertes ráfagas. Un supermercado mayorista también resultó gravemente dañado por el viento, ya que parte de una pared de su depósito se desplomó.

SE VINO ABAJO UN PAREDÓN DEL SUPERMERCADO MAYORISTA VITAL EN MORENO

En tanto que, el Ente Regulador de la Energía Eléctrica informó que más de 30.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico después de la tormenta. De acuerdo a los datos difundidos, 26.374 corresponden a Edesur y 10.889 a Edenor a las 15.