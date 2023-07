Una argentina murió en pleno vuelo: los dramáticos audios de la tripulación

La tensión, y los nervios se apoderaron del vuelo Airbus A330-202 de la aerolínea Level que volaba de Barcelona a Buenos Aires , por una emergencia médica en pleno vuelo . “Asistencia médica de urgencia, no obstaculizar el pasillo para que los médicos puedan llegar cuanto antes a la zona. Nadie se levanta hasta que se lo indique la tripulación”, fueron las enfáticas palabras del piloto del avión.

Una pasajera que viajaba en el avión despertó a un hombre que estaba a su lado y le alertó la situación. Era médico. Se levantó y corrió hacia atrás. Lo mismo con otra pasajera, que salió disparada desde más adelante para colaborar con el imprevisto.

Así lo empezó a contar Luciano, un joven tapicero de 32 años que se fue a vivir hace cinco años a Barcelona. El joven, que venía para visitar su familia contó que “al principio era todo súper normal. Fue un vuelo medio movido. En el cruce del Océano tuvimos tres o cuatro turbulencias mientras estábamos durmiendo, pero fueron mínimas", le contó a Clarín el joven que estaba ubicado sobre uno de los asientos de la fila 15.

Emergencia médica en un avión

Eran las 8:34 cuando pasaban por Foz de Iguazú, al límite con Misiones, y las azafatas llegaron a serviles el desayuno. En ese momento, se escuchó el primer grito de alerta desde el fondo del avión. Luego de las corridas de las auxiliares y las dos personas que se acercaron hacia atrás ante el pedido de un médico, la situación pareció volver a la calma. "Me extrañó que volvieron todos a los cuatro minutos caminando como si nada hubiera pasado. Se empezó a escuchar 'un desmayo, un desmayo'. Y quedó ahí", describió Luciano.

"Vamos a entrar en una zona de turbulencia fuerte", advirtió el piloto minutos después. Rápidamente, todos debieron poner sus asientos a 90 grados y abrocharse los cinturones. Luego, el comandante les informó que había un cambio de planes y aterrizarían en Resistencia, Chaco. Los motivos aún no estaban claros entre los pasajeros. No obstante, ese aviso duró un puñado.

Apenas cuatro minutos pasaron cuando se volvió a escuchar la voz del piloto: "Como no hay asistencia para este tipo de avión, vamos a continuar a Buenos Aires... Hemos declarado emergencia médica y todos los vuelos se están apartando para que podamos llegar antes". Las dudas comenzaban a ser despejadas.

Fue un cúmulo de sensaciones, cuenta Luciano. Y brinda precisiones sobre lo vivido dentro del aparato: "Estábamos todos nerviosos, una mujer al lado mío se puso a llorar y no podía parar. Fue una situación tan rápida como fea. El corazón me empezó a latir cada vez más fuerte".

Ya rumbo a Ezeiza, un auxiliar pasó hacia atrás con una caja de primeros auxilios que contenía un desfibrilador. La preocupación iba en aumento. Ya aquel atisbo de desmayo parecía quedar en el olvido. "En unos instantes tendremos el descenso. Tenemos una emergencia médica a bordo, colaboren en todo el momento con la tripulación auxiliar", fue otro de los mensajes que salieron desde los parlantes. La gente no salía de su asombro.

Al aterrizar, una ambulancia estaba al lado del avión, las puertas se abrieron rápidamente. "Asistencia médica de urgencia, vamos a intentar no obstaculizar el pasillo para que los médicos puedan llegar cuando antes a la zona. Nadie se levanta hasta que se lo indique la tripulación, muchas gracias", exclamó el piloto.

Avion. Tragedia en vuelo.jpg Imagen desde el interior del avión que viajaba desde Barcelona a Ezeiza.

Cinco médicos ingresaron corriendo por el pasillo hacia los últimos lugares. El desconcierto invadía la escena. "Subieron una camilla con un sistema tipo tijera como cuando suben a la gente es silla de rueda. Nosotros seguíamos sentados, no podíamos hacer nada", recuerda Luciano sobre ese instante de zozobra.

"A los 2 minutos, algunos médicos volvieron para afuera. Y ahí nos avisaron que liberemos el avión. Pensé 'no bajaron a nadie en la camilla'. Y ahí me di cuenta que la persona estaba fallecida", relata visiblemente afectado. "La gente salía con lágrimas en sus ojos. Un chico de unos 15 años caminaba al lado mío sin poder parar de llorar porque se vivió una situación de mierda. Murió una persona en un vuelo, me pone la piel de gallina", concluyó.

Aguardan la autopsia

La víctima, una mujer de 45 años que viajaba con su hija, llegó a tierra ya sin signos vitales. Hasta este sábado por la mañana, su identidad no había sido divulgada.

Según trascendió, comenzó con ataques de pánico con sudoración, dificultades para respirar y pérdida del conocimiento. Fue asistida durante una hora y media arriba de la aeronave. Pese a las maniobras, no se pudo evitar su deceso.

El primer informe indicó que podría tratarse de un tromboembolismo pulmonar, un coágulo de sangre en los pulmones, pero se espera a las pericias en el cuerpo para confirmar las causas de la muerte.