Una diputada libertaria admitió que su hijo usa pasajes del Congreso para viajar: "No es un delito"

Gabriela Flores conoció el uso de viáticos del Congreso para viajes. La polémica justificación que puso en la lupa los recursos del Estado.

La libertaria quedó en el centro de la polémica tras una frase que expone un uso de fondos públicos indebido.

Gran revuelo se generó en las últimas horas, al conocerse que una diputada de La Libertad Avanza declaró que su hijo usa sus viáticos para realizar viajes a la facultad. Su frase dejó al descubierto una práctica que pone bajo la lupa el uso de recursos del Estado y encendió un amplio debate.

Resulta que la diputada por Salta, Gabriela Flores , declaró en una entrevista radial local que "en alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito" . La confesión de Flores surgió tras la difusión de una imagen en la que se la ve abordando un avión junto a su hijo en el Aeropuerto de Salta, según informaron medios locales.

Lejos de desmentirlo, la legisladora, consultada por este uso inadecuado de los fondos públicos, dijo: "Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires así que va y viene".

"También le he dado pasajes para otras cosas. Al que me sacó la foto, le mando saludos. No tengo nada que esconder", sumó en su diálogo con FM Noticias 88.1 Salta.

diputada libertaria viajes

La prohibición de usar los viáticos por fuera de la actividad legislativa

Resulta que los viáticos de los legisladores son sólo para cubrir gastos vinculados a la función legislativa. El artículo 2 de la Ley 25.188 (Ética en la función pública) sostiene: "Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa".

Asimismo, el artículo 3 del decreto 1084/2024 refuerza esta prohibición: "Prohíbase a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del estado nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal".

congreso - LU5

"Los libertarios se sienten con similares 'derechos'"

La entrevista realizada a un medio salteño fue compartida en redes sociales por la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica Mónica Frade,.

La legisladora vinculó esta nueva polémica protagonizada por Flores con la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Banco Nación en créditos hipotecarios, si $LIBRA goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares 'derechos'. Son la peste", escribió en X.

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La escribana de Manuel Adorni dio detalles sobre la compra del departamento de Caballito

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La declaración duró alrededor de 2 horas y reveló que el jefe de Gabinete y vocero presidencial compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados en 12 cuotas sin interés.