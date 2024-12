Una figura del Gobierno le dijo "te faltan cojones" a Victoria Villarruel

“Aunque no me puedas leer porque me bloqueaste, el presidente siempre supo lo que debía hacer", aseguró la diputada que cruzó a la vicepresidenta.

“Mira Vicky Villarruel, aunque no me puedas leer porque me bloqueaste, el presidente Javier Milei siempre supo lo que debía hacer y lo hizo. Y a los que le dijeron que no se podía hacer lo que era necesario, argumentando excusas burocráticas, les terminó demostrando que estaban con la Casta, en el principio de revelación”, aseveró.

Además, indicó que hay que “seguir la firmeza de un Gobierno” porque el Presidente “está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre”. “Tanto te cuesta estar a la altura?”, añadió.

El cruce contra Victoria Villarruel

Para argumentar sus dichos, agregó otra publicación que, a su vez, citaba una entrevista de Milei, en el canal Neura, donde el Jefe de Estado sostuvo: “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace… les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”.

720 - 2024-12-26T105430.062.webp La diputada Santillán apuntó contra Victoria Villarruel.

Por el momento, Victoria Villarruel no respondió a las acusaciones de la diputada ni tampoco se refirió a la dieta de los senadores.

“Si no tenés las herramientas, generá nuevas. Los objetivos son lo primero y no, sentada desde una poltrona, decir: no puedo”, finalizó Santillán.

La tensión con Patricia Bullrich

Hace tan solo una semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel había mostrado su disconformidad con la decisión del Gobierno nacional de habilitarle el viaje al gendarme argentino a Venezuela, quien se encuentra detenido desde el 8 de diciembre pasado.

"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Saludos", dijo Villarruel en una respuesta que le hizo un usuario en X.

De esta manera, la presidenta del Senado le envió un fuerte mensaje no solo a la Casa Rosada, con quien mantiene una relación de alta tensión, sino también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

bullrich villarruel.jpg

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se manifestó en sus redes sociales sobre la crítica de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre la detención del gendarme argentino en Venezuela, Nahuel Gallo, y calificó de "oportunismo político", la postura de la titular del Senado de la Nación.

"Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político", lanzó Bullrich en su cuenta de X.

Para la titular de Seguridad, es "claro" que Villarruel "habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional".

"La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe", sumó Bullrich.