Una joven salió de fiesta y despertó a 70 km de su casa en un hotel alojamiento: la terrible sospecha

La víctima de 26 años desconoce lo que ocurrió horas previas a despertar en un hotel alojamiento, a kilómetros de su hogar.

Este fin de semana una joven oriunda de San Nicolás , provincia de Buenos Aires, salió de fiesta con amigos y tuvo un insólito final: despertó en un hotel alojamiento en Pergamino, a 70 kilómetros de su hogar sin saber cómo llegó allí.

Según relató la joven en una denuncia ante la Policía, no recuerda las circunstancias del traslado ni qué ocurrió en las horas previas a despertar en el hospedaje familiar Residencial Sheraton’s de la localidad bonaerense.

El caso se conoció este domingo a raíz de un llamado al 911 alrededor de las 11:20, que alertó sobre una mujer pidiendo ayuda en inmediaciones del boulevard Colón al 300, a pocas cuadras del hotel donde dijo haber estado. Al despertar, se encontró sola, sin información sobre el traslado ni las circunstancias que la llevaron hasta este lugar.

De acuerdo a su testimonio, consumió bebidas alcohólicas y su último recuerdo es haberse encontrado con un hombre al que no conocía, pero que logró identificar por su apellido y apodo "Cogote".

policia chica perdida

Cuál es una de las hipótesis sobre lo que le ocurrió a la joven tras ir a una fiesta

Por el momento no se pudo explicar como se produjo el traslado ni que ocurrió en ese tiempo, algo que encendió las alarmas por la distancia recorrida sin registro claro.

Ante este escenario, la Fiscalía N°7 inicio una causa por averiguación de ilícito y ordenar así medidas para reconstruir los hechos, ya que buscan identificar a las personas con las que estuvo y determinar si existió algún delito.

Una de las hipótesis que se plantea es que la joven pudo haber sido drogada sin su consentimiento, lo que explicaría la amnesia temporal de lo que ocurrió durante 73 kilómetros.

fiesta

En paralelo, se analizan cámaras de seguridad, testimonios y datos de traslados para establecer cómo llegó al hotel. La causa se encuentra en una etapa inicial y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.