Una mujer y sus dos hijos, desaparecidos desde el viernes: piden ayuda para encontrarlos

No hay datos firmes sobre su paradero y la búsqueda sigue activa. La mujer es buscada junto a sus pequeños de cuatro años y de un mes.

La mujer desapareció junto a sus dos hijos y no hay datos confirmados.

Una mujer de 27 años y sus dos hijos, de 4 años y un mes, están desaparecidos en Jujuy desde el viernes 20 de marzo. Se trata de Romina Nahir Nasif, Ámbar Victoria Nasif y Mario Alejandro Nasif, todos con domicilio en San Salvador. La denuncia fue radicada ese mismo día y, hasta ahora, no hay datos sobre su paradero.

El caso está bajo la intervención del Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac) , que coordina la búsqueda junto a la Policía. Las autoridades difundieron las características físicas de los tres y solicitaron colaboración a la comunidad. Cualquier información puede aportarse al 911 o a los números oficiales habilitados.

Romina Nahir Nasif, de 27 años, desapareció junto a sus dos hijos: Ámbar Victoria, de 4 años, y Mario Alejandro, un bebé de apenas un mes. Todos tienen domicilio en San Salvador de Jujuy y desde el día de la denuncia no se registraron movimientos confirmados.

El dato que más preocupa a los investigadores es la falta de señales concretas. No hay información verificable sobre hacia dónde se dirigieron ni sobre posibles contactos posteriores. El paso del tiempo sin novedades complica el panorama y aumenta la incertidumbre.

En las últimas horas, la búsqueda se intensificó con la difusión masiva de sus datos y características físicas. Las autoridades consideran que cualquier información, por mínima que sea, puede resultar clave para reconstruir el recorrido de la familia.

Cómo identificarlos y qué se sabe

Screenshot 2026-03-25 at 12-16-02 los-datos-de-la-madre-y-sus-hijos-que-estan-desaparecidos-en-jujuy-foto-facebook-cindac-jujuy-PAACPHKHM5AWJBTH4POCDKT4BM.PNG (Imagen JPEG 1440 × 1568 pixels) - Escala (60%) La búsqueda de la mujer y sus dos hijos sigue activa mientras las autoridades piden información urgente a la comunidad.

Para facilitar la identificación, el Cindac difundió detalles precisos sobre la apariencia de los tres desaparecidos. Romina mide 1,68 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Usa anteojos y posee un tatuaje en la pierna derecha. La última vez que la vieron llevaba un pantalón de jean celeste claro y zapatillas blancas.

Su hija, Ámbar Victoria, es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. También vestía zapatillas deportivas blancas al momento de su desaparición.

El caso del bebé, Mario Alejandro, suma un nivel de urgencia mayor. Tiene apenas un mes, mide cerca de 50 centímetros y presenta tez blanca, contextura robusta y cabello corto negro. La edad del niño vuelve crítica cualquier demora en su localización.

Estos datos fueron difundidos tanto en canales oficiales como en redes sociales, donde la comunidad comenzó a replicar la información para ampliar el alcance de la búsqueda.

El rol de la comunidad y la urgencia del caso

Ante la falta de pistas, las autoridades apelaron a la colaboración de la población. Se habilitaron líneas telefónicas específicas y se pidió que cualquier dato sea comunicado de inmediato al 911 o a los números dispuestos por el comité.

El caso generó una fuerte reacción social. Vecinos, familiares y organizaciones se sumaron a la difusión, con la esperanza de que alguien pueda aportar información concreta sobre los hijos. La búsqueda ya no depende solo de los investigadores: también se sostiene en la circulación de datos entre la gente.

Desde el Cindac remarcan que incluso un dato aparentemente menor puede resultar determinante. Un avistamiento, una imagen, un recuerdo reciente: todo puede ayudar a orientar el operativo.