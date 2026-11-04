Uno por uno, todos los requisitos para ser espía de la SIDE: qué pruebas hay que pasar

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre, y la selección será a través de la Escuela Nacional de Inteligencia.

"Buscamos a los mejores", dice el afiche que invita a postularse al primer concurso público de la SIDE.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió su primer concurso público para sumar agentes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación, y ya se dieron a conocer todos los requisitos que deben cumplir las personas que quieran postularse.

Los candidatos que superen la selección podrán cursar la formación inicial en la Escuela Nacional de Inteligencia. La postulación para 2027 se hace por internet y estará disponible hasta el 30 de noviembre.

La SIDE busca desde personas con formación en análisis estratégico y tecnología hasta candidatos para operaciones, idiomas y apoyo institucional. El formulario permite marcar más de un área, según los intereses y la experiencia de cada aspirante.

La Resolución 941/2026, publicada el martes en el Boletín Oficial, autorizó la apertura del concurso.

Los requisitos para ingresar a la SIDE, uno por uno

Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas, todas los requisitos que se deben cumplir para postularse como espía:

Tener ciudadanía argentina: el estatuto admite a argentinos nativos, naturalizados o por opción. Haber nacido fuera del país no impide postularse si se cuenta con la ciudadanía.

Ser mayor de edad: para ingresar hay que tener al menos 18 años. La convocatoria pública no fija una edad máxima general.

Acreditar el secundario completo: es el nivel mínimo. El título terciario o universitario puede exigirse para determinados puestos, según las tareas que deba cumplir el candidato. La entrada a la Escuela Nacional de Inteligencia, donde los candidatos que superen la selección harán el Curso Básico de Ingreso (Foto: Argentina.gob.ar)

Tener disponibilidad para trasladarse: la SIDE pide que los aspirantes puedan viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir en la capital no figura como requisito en la convocatoria.

Pasar los controles de aptitud y seguridad: el proceso contempla exámenes médicos, físicos y psicológicos, además de una investigación de antecedentes. El estatuto también prevé una evaluación socioambiental y exige acreditar la idoneidad para el puesto.

No estar alcanzado por impedimentos o incompatibilidades: entre las causales que enumera el estatuto figuran la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la destitución de las Fuerzas Armadas o de seguridad y ciertas condenas o procesamientos firmes. También establece que, salvo excepciones, el cargo es incompatible con otro empleo público remunerado.

Cómo anotarse para ser espía de la SIDE

El formulario se abre desde la sección Carreras del sitio oficial del organismo. El primer paso es elegir al menos un área de interés. Después hay que completar los datos personales, entre ellos el DNI, el CUIL, el domicilio y el correo electrónico.

Una clase frente a un mapa mundial, en la imagen con la que la SIDE presenta la convocatoria en su sitio oficial (Foto: SIDE)

La planilla pide detallar los estudios y permite cargar idiomas, cursos y antecedentes laborales. Tiene una opción para quienes nunca trabajaron, por lo que la experiencia previa no es una condición general para anotarse. Antes de enviar la solicitud hay que declarar bajo juramento que los datos son verdaderos.

Quienes queden preseleccionados rendirán un examen digital de conocimientos generales. Si lo aprueban, pasarán a las pruebas escritas, físicas y psicológicas y a una entrevista personal. De ese grupo saldrán los candidatos que harán el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia.

Aprobar el curso es indispensable para incorporarse, pero no garantiza un puesto de espía. La SIDE decidirá a quiénes suma según el desempeño de cada candidato durante la formación y las vacantes disponibles.