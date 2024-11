UOCRA Construcción: ¿cuánto se cobra la hora por categoría en noviembre 2024?

Sólo los trabajadores de obra en yacimientos gasíferos y petrolíferos percibirán un aumento del 18,6% retroactivo tomando como base el mes de abril de 2024. Además, recibirán una suma no remunerativa del 6%. En tanto, los empleados de la actividad del hormigón elaborado cobrarán una gratificación extraordinaria de 50.000 pesos.

En relación a aquellos obreros nucleados en la UOCRA que desarrollan tareas en la actividad del hormigón elaborado (Convenio Colectivo de Trabajo 445/06), la UOCRA celebró un acuerdo con la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE) el último 25/9, en el que se dio cuenta del pago de una gratificación extraordinaria.

En el punto 4 del citado documento, se subraya que las partes acordaron una gratificación extraordinaria por única vez, de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) por tanto de carácter no remunerativo (art. 6°, Ley 24.241), que no se incorpora al sistema remuneratorio, por lo cual no será tenida en cuenta para el pago de los adicionales remunerativos, SAC, horas extras y descanso anual remunerado.

Dicha suma será abonada en tres cuotas iguales y consecutivas de pesos cincuenta mil ($50.000), con los haberes de los de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024.

Por otra parte, en lo referido a los trabajadores nucleados en el sector de obra en yacimientos gasíferos y petrolíferos, cabe resaltar que, según el artículo segundo del acuerdo sellado el 7 de octubre de 2024 entre la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), se abonará una gratificación extraordinaria no remunerativa del 6%, en forma mensual para cada uno de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.

Además, en dicho documento se señala que dicha gratificación será abonada con base de cálculo de los salarios correspondientes al mes de abril de 2024. A partir del mes de diciembre de 2024, la gratificación extraordinaria no remunerativa del 6% pactada en el párrafo precedente, calculada sobre la base salarial establecida en este artículo, de manera no acumulativa, pasará a ser remunerativa y a formar parte de los salarios básicos y/o planillas salariales.

Construccion , albañiles (12).JPG El resto de los obreros nucleados en la UOCRA continuará percibiendo los mismos ingresos que en octubre de 2024. Claudio Espinoza

A excepción de los aumentos acordados por la UOCRA y mencionados más arriba, el resto de los trabajadores continuará percibiendo en noviembre de 2024 los mismos salarios que en octubre de 2024:

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $3.948,67

Oficial

Sueldo básico por hora: $3.362

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.100

Ayudante

Sueldo básico por hora: $2.845,75

Sereno