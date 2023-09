Video: delincuente quiso secuestrar a un hombre y los molió a golpes

En diálogo con Télam, la víctima identificada como Marco Ortolán, explicó el traumático hecho: "Estaciono y cometo el error de mandar mensajes adentro del auto. En ese interín, como se ve en el video, el tipo pasa, me observa, llega a la esquina, y cuando abro la puerta se me abalanza. Lo primero que me dice es, con la cara casi tapada, 'metete adentro, metete adentro'. Yo reacciono por naturaleza humana, como alguien que quiere defender su vida, lo logro empujar. Ahí empezamos a friccionar y con toda la adrenalina encima, me escabullo hacia atrás y al ver que ya no me podía controlar me da dos culatazos certeros en la cabeza. Tengo los golpes en la cabeza y un golpe fuerte en la rodilla, que me preocupan porque ya tengo 50 años".