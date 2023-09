Bullrich cruzó a Massa por los impuestos: "¿Por qué no los saca ahora siendo Ministro?"

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” , tituló su posteo en redes sociales la ex titular del PRO. Y exclamó: “Ministro de Economía, Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía!” .

Este miércoles, Sergio Massa dijo: “Un laburante, por ahora paga Ganancias, y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio) Macri, porque ya lo vengo planteando y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias”.