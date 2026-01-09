Video: lo acusaron de abusar de una chica, lo bajaron del colectivo y le dieron una feroz golpiza

El hombre trató de buscar refugio en una fábrica pero lo agarraron a golpes y patadas. Todo el ataque quedó grabado.

Un episodio cargado de violencia se vivió este viernes por la mañana en la localidad de Caseros , provincia de Buenos Aires. u n hombre fue víctima de una brutal golpiza luego de ser acusado de intentar manosear a una pasajera dentro de un colectivo.

Cuando e l acusado bajó del micro comenzó a correr y llegó a la puerta de una fábrica . En el lugar, pasajeros lograron decirle a trabajadores lo ocurrido y no lo dejaron entrar. Incluso dos de ellos propinaron patadas al hombre para luego cerrar un gran portón donde se quedó tirado.

En las imágenes puede verse el enojo de los presentes, que lo mantuvieron reducido en el lugar. Testigos indicaron que no contaban con información sobre el estado de la menor que habría sido víctima del hecho.

Ante la gravedad de la denuncia de la pasajera, el conductor del transporte público detuvo la marcha y abrió las puertas, facilitando que las personas presentes bajaran al sujeto por la fuerza. Una vez en la vía pública, el hombre fue víctima de una serie de golpes por parte de los pasajeros, a los que se sumaron varios vecinos que circulaban por la zona.

Poco después, agentes de la Policía llegaron al sitio y formalizaron la detención del presunto agresor. Al momento del arresto, el individuo mostraba marcas evidentes de la golpiza recibida.

Posteriormente, el hombre fue derivado bajo custodia policial para quedar sujeto a los procesos judiciales correspondientes. Según informó el mismo medio, el caso se encuentra bajo investigación, y la justicia se encuentra analizando tanto testimonios como registros fílmicos para esclarecer detalladamente la cronología de lo sucedido. A su vez, se suma la declaración de quienes estaban arriba del colectivo y bajar para hacer justicia por mano propia.

Estremecedor video: un joven murió tras recibir una salvaje golpiza en la calle

Un brutal episodio de violencia conmocionó a la localidad bonaerense de Merlo. Un vecino del lugar registró un salvaje ataque que tendría días después un desenlace fatal. Se trata del momento en que un joven recibió una golpiza en la calle. Todo sucedió el miércoles 31 de diciembre pasado y la víctima murió tras cuatro días de agonía.

En aquel estremecedor video se logró identificar a la víctima fatal: Maximiliano Balbuena, de 29 años de edad, a quien se ve tambaleándose por las calles del barrio Matera con su cabeza ensangrentada y una grave herida en la zona craneal.

Luego de hacer algunos pasos, aturdido por los golpes, quedó tendido en la calle mientras sufría convulsiones. Este domingo, luego de cuatro días de agonía, murió en el Hospital Héroes de Malvinas. Por el crimen hay un detenido.

El registro del brutal ataque ahora es parte fundamental de la investigación judicial. En la filmación se logra observar cómo el joven, ya herido de gravedad, arroja golpes al aire sin ningún sentido: en su ingreso al hospital se confirmó que había sufrido un golpe en el cráneo con un objeto contundente (se cree que pudo ser un botellazo) que le provocó un derrame interno del cual nunca se recuperó.