Estremecedor video: un joven murió tras recibir una salvaje golpiza en la calle

Un brutal episodio de violencia conmocionó a la localidad bonaerense de Merlo . Un vecino del lugar registró un salvaje ataque que tendría días después un desenlace fatal. Se trata del momento en que un joven recibió una golpiza en la calle . Todo sucedió el miércoles 31 de diciembre pasado y la víctima murió tras cuatro días de agonía.

En aquel estremecedor video se logró identificar a la víctima fatal: Maximiliano Balbuena, de 29 años de edad, a quien se ve tambaleándose por las calles del barrio Matera con su cabeza ensangrentada y una grave herida en la zona craneal.

Luego de hacer algunos pasos, aturdido por los golpes, quedó tendido en la calle mientras sufría convulsiones . Este domingo, luego de cuatro días de agonía, murió en el Hospital Héroes de Malvinas. Por el crimen hay un detenido.

Tras conocerse que el joven sufrió convulsiones, vecinos se acercaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Fue su propia hermana quien lo encontró desvanecido poco después.

El joven permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria, pero su cuerpo no resistió y falleció el domingo por la mañana.

El registro del brutal ataque ahora es parte fundamental de la investigación judicial. En la filmación se logra observar cómo el joven, ya herido de gravedad, arroja golpes al aire sin ningún sentido: en su ingreso al hospital se confirmó que había sufrido un golpe en el cráneo con un objeto contundente (se cree que pudo ser un botellazo) que le provocó un derrame interno del cual nunca se recuperó.

Con estas imágenes y el testimonio de los vecinos, la Policía de la Policía de Buenos Aires logró la detención de Fabián Eduardo Ahumada Romero, de 56 años y de nacionalidad chilena, señalado como uno de los agresores. Sin embargo, la familia de la víctima y otros testigos apuntan a la participación de al menos otro atacante, que sigue prófugo.

Romero quedó preso por el delito de tentativa de homicidio que, tras la muerte de Maximiliano, se transformará en una acusación por homicidio en riña. Según reveló Primer Plano Online, el prófugo sería hijo de Ahumada Romero.

La familia de la víctima exige justicia y sostiene que no actuó solo. "Lo mataron entre varios", aseguran desde su entorno. En redes sociales, familiares y amigos del fallecido salieron a pedir que los testigos de la golpiza se presenten a declarar en la comisaría del lugar para que el hecho no quede impune.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como "homicidio en grado de tentativa", fue recaratulada como "homicidio" por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó la autopsia para confirmar las lesiones letales que se ven en el video.

