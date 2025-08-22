Vuelos demorados y cancelados por paro de controladores: qué horarios estarán afectados

La medida de fuerza se extenderá durante cinco días y comenzará este viernes. Estarán afectados vuelos de todo el país.

Este viernes se dará inicio a un cronograma de medidas de fuerza de controladores aéreos, y dieron a conocer cómo afectará a los vuelos durante varias jornadas.

El gremio dispuso retenciones escalonadas en el sector para los próximos días, con interrupciones de salidas en diversos horarios.

El paro comienza este viernes, así lo indicaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el sindicato que agrupa a los controladores aéreos.

Según precisaron, la medida tendrá impacto sobre vuelos de diversas empresas y rutas. Afectarán exclusivamente los despegues, restringiendo las autorizaciones para aeronaves y vehículos en superficie. Tampoco se trasmitirán ni se transmitirán planes de vuelo durante los intervalos previamente establecidos.

ATEPSA dio a conocer los días y horarios en que los vuelos se verán afectados por demoras, y cancelaciones en algunos casos:

Viernes 22 de agosto: las suspensiones se extienden desde las 13 hasta las 16 y vuelven a regir de 19 a 22.

las suspensiones se extienden desde las 13 hasta las 16 y vuelven a regir de 19 a 22. Domingo 24 de agosto: las retenciones se repiten en idénticos horarios.

las retenciones se repiten en idénticos horarios. Martes 26 de agosto: afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17.

afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17. Jueves 28 de agosto: la medida opera entre las 13 y las 16.

la medida opera entre las 13 y las 16. Sábado 30 de agosto: vuelven a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.

Bajo este panorama, desde el gremio aclararon que las operaciones de aeronaves que declaran emergencia, así como aquellas asignadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, quedan excluidas del plan de lucha.

Un reclamo que impactará durante varios días a pasajeros en todo el país

Se trata de la segunda conciliación obligatoria, prórroga incluida, a la que no se llega a un acuerdo. Por esa razón es que desde el gremio anunciaron medidas de fuerza por la falta de una propuesta salarial acorde al reclamo.

"Ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical, con fecha de inicio el viernes 22 de agosto, conforme al plan de lucha aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional de Delegados/as". señalaron a través de un comunicado desde Atepsa.

Indicaron que se agotaron los plazos establecidos en el Decreto 272/06 y que continuarán con un plan de lucha. Destacaron que desde el gremio actuaron con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, pero ante la falta de propuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) empezarán con un paro previsto para este viernes "en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial".

Informaron que de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo "se garantizará el cumplimiento de las disposiciones vigentes para el Servicio Público Esencial, a fin de ejercer nuestro legítimo derecho a huelga".

En ese marco, desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comunicaron: “Luego de la primera reunión con APLA de la semana pasada, se acordó convocar una nueva mesa técnica de trabajo durante los próximos días, con representantes de Aerolíneas Argentinas, American Jet, Andes y autoridades del organismo”.

“El objetivo es avanzar en la reglamentación de los decretos reclamados por el sindicato y en la puesta en vigor del Sistema de Gestión del Riesgo de Fatiga (FRMS), manteniendo como prioridad la seguridad operacional. El espacio de trabajo busca abordar las diferencias de modo técnico y colaborativo”, agregaron desde la ANAC.