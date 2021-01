Palavecino: de su deseo de jugar en River a aquel posteo anti Millo que es viral

Que hay interés no quedan dudas. De hecho, River le hará la tercera oferta a Deportivo Cali para repatriar al argentino Agustín Palavecino . El presidente del club, Marco Caicedo, le dijo este jueves a TyC Sports Verano que hay otros interesados en contratar al ex Platense. En este sentido, el club caleño ya rechazó dos ofertas que le realizó la dirigencia del Millo.

“Nosotros no estamos interesados en el préstamo, queremos una venta y ese es el tenor de la negociación. Es nuestro referente en este momento y estamos apostándole a un proyecto deportivo, al título de la liga este año. Él es la joya de la corona”, destacó Caicedo.

Dejando de lado al elenco de Núñez, Caicedo avisó que también “hay intereses de otros clubes y otros países, por lo tanto, no podemos soltarlo olímpicamente. Hay de Bélgica, México, Portugal y Brasil. Estamos en conversaciones con todos. Hasta que no llegue una oferta formal no va a pasar nada, pero hay buenos indicios”.

Además, el máximo dirigente del Cali develó qué es lo que quiere Palavecino: “Es un chico muy profesional, muy comprometido y cada vez que entra a la cancha da todo con su corazón. Creció a escasos metros del Monumental como hincha de River y su sueño de niño es jugar ahí. Él lo manifestó y no se puede ocultar. Sin embargo, yo le pedí mucha paciencia. Que confíe en mí y que se asesore. Estos temas no se llevan a la carrera y las partes interesadas tienen que ganar”, explicó.

En cuanto a las negociaciones que está llevando adelante con el club de Núñez contó: “Nosotros le hicimos a River una contrapropuesta con un préstamo elevado, manifestando la voluntad de sentarnos a conversar, pero el préstamo elevado tenía una fórmula que era descontable en una enorme proporción si se hace la opción de compra. Sentíamos que esa propuesta se acercaba a la opción de compra”. Y avisó: “Estamos abiertos a escuchar propuestas y podemos buscar fórmulas que funcionen para ambas partes”.

A su vez, continuó explayándose sobre su pase y metió en el medio de la escena al Calamar: “El 50% de sus derechos económicos le pertenece a Platense. Nosotros tenemos los derechos federativos y la negociación la haremos nosotros sobre el total. El acuerdo contractual que tenemos con Platense es que ellos tenían la mitad del valor de cualquier transferencia. Voy a conversar con el presidente para que a ellos también les convenga. Ahora están jugando por volver a Primera, por eso no lo llamamos todavía”.

Sobre el cierre, el presidente de la escuadra colombiana subrayó que “nosotros no estamos vendiendo al jugador. Nuestra intención siempre fue la renovación. Si aparece una opción y hay que moverse. Son negociaciones que hay que tomar con calma porque hay muchas partes interesadas. Alinear los intereses de todos requiere mucha paciencia, inteligencia y esfuerzo de todos”.

“Palavecino está entre los cinco mejores de la liga colombiana. Es un 10 moderno, que recupera la pelota. Tiene media distancia, tiene gol, es muy inteligente. Yo le dije que se tiene que valorar de esa manera. No se puede llevar por una pasión, porque esta es su carrera y después de todo es un profesional. Yo quiero que él se valore como nosotros lo estamos valorando”. Y concluyó: “No siempre uno se puede manejar por el corazón. Hay que ser racional y eso tiene que primar en las decisiones de los seres humanos”, concluyó.

