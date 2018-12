Palito Ortega se arrepintió y plantó una obra teatral

Buenos AiresValeria Ambrosio y el productor Alberto Raimundo se contactaron con Palito Ortega para contarle la idea de una obra teatral basada en sus grandes éxitos. La pieza se escribió y Nora Cárpena, Rodolfo Ranni, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Martha Bianchi y Jorge Martínez eran parte del elenco. Con los ensayos avanzados y hasta la gráfica hecha, la semana pasada se enteraron de que Palito Ortega no daría el permiso para usar sus temas. Es que Palito se arrepintió y envió una carta documento a la productora para que no use nada que tenga que ver con sus canciones. Ahora armarán la obra con temas de los 70.