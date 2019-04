Aseguró que Baggio “se escuda en sus fueros de concejal para hacer denuncias que son falsas y sin tener ninguna prueba, total él no tiene nada para perder pero ahora se metió con mi familia y no tiene derecho a hacerlo. No se puede andar alegremente por la vida ensuciando a la gente", enfatizó.

BAGGIO-SAEM.jpg

Palladino recalcó que "evidentemente está desesperado porque a fin de año se le vence el mandato y cuando mira para atrás se da cuenta que no hizo nada relevante. Entonces ahora quiere ganar notoriedad pública diciendo mentiras, amparándose en su condición de concejal, cuando en la Justicia no presentó ni un solo papel”.

El subsecretario de Transporte y Tránsito anticipó que el lunes se presentará en la Fiscalía de Delitos Económicos para solicitar que se inicie una investigación y ponerse a disposición.

“No hay delito alguno ni se está perjudicando al erario público. Además los honorarios en una demanda están regulados por ley y los fija el juez”, explicó el funcionario.

SAEM SAEM pretende una transición rápida al nuevo sistema de estacionamiento.

Y agregó: “Baggio tiene la patología de mentir sistemáticamente. La semana pasada denunció que SAEM estafaba a los usuarios porque recibía los descargos, los rechazaba y les iniciaba juicio. Ahora dice que eso lo hace la Municipalidad y ensucia a mi familia y a mi”, dijo el subsecretario.

Días atrás el concejal de UNE-FN reclamó la renuncia de Palladino al denunciar que el funcionario y dos familiares de éste forman parte de un entramado de "estafas" a los neuquinos con el estacionamiento medido.

Según lo expuesto por el edil, hay gran cantidad de vecinos que no son notificados de las multas por mal estacionamiento y, como consecuencia, no tienen los días correspondientes para hacer el descargo. Al no realizarlo y no pagar la multa, la comunicación se hace a través de un edicto, lo cual es una "irregularidad", ylas ejecuciones de las multan incluyen los honorarios de un abogado con cifras que ascienden a los 20 mil pesos.

LEÉ MÁS

Baggio pidió la renuncia de Palladino por el "negocio" del estacionamiento medido

Baggio no se cansa de cortar el alambrado que impide el acceso al río Neuquén.