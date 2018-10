Pamela David confesó que si vuelve Cristina, se va del país

Buenos Aires. Pamela David aseguró que la gestión de Mauricio Macri a veces la desconcierta pero que si vuelve a Cristina se irá del país. “Me voy. Pero no vuelve. Creo que tenemos un límite. Nos queremos, en el fondo, los argentinos”, dijo la conductora en una entrevista con Luis Novaresio. Luego agregó: “No es la culpable de todos los males, pero sí de muchos”. También se refirió al actual presidente de la Nación: “A veces Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no sólo no se ve, sino que todo empeora”.