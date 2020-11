Pampita confesó que usa su fama para conseguir un insólito beneficio

El tema de conversación salió al aire cuando Dalia Gutmann, que visitó Pampita Online, contó que no le gusta hacer uso de su fama y obtener canjes sino pagar por cada servicio que recibe, generando un interesante debate con la conductora y sus panelistas.

Entrevista a Dalia Gutmann en Pampita Online

Durante la charla, Pampita reconoció entre risas: “A mí me pasa mucho que mis amigas quieren ir a comer a un restaurante y me dicen 'llamá vos y decí que sos vos porque sino no va a haber lugar'. A mí me da re quemo decir 'hola, soy Pampita, necesito una mesa'. Pero bueno ahí ayudo al grupo”, confesó la conductora.

Luego Dalia le dijo a Pampita, “pero además obviamente vos vas a un restaurante y después miles de personas quieren ir a comer ahí”. Sin embargo, la top aclaró rápidamente: “Igual no es para pedir canje, pedimos la mesa nada más. ¡Después pagamos! Siempre me hacen llamar a mí y me da re quemo decir mi nombre. Pero, bueno, para conseguir mesa lo hacemos”.